Defienden plan de conversión para la Línea 3

Juan Pablo de Botton, ayer, al explicar el sistema de conversión para la L3.

EL SISTEMA de Transporte Colectivo Metro seguirá bajo control público y la participación de una empresa privada en la renovación integral de la Línea 3 será únicamente mediante un esquema de coinversión, para aportar capital y capacidad de ejecución, aclaró el secretario de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón.

Durante el informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2026, el funcionario explicó nuevamente el modelo que utilizará el Gobierno capitalino para intervenir una de las líneas con mayor demanda del sistema, con una inversión estimada superior a los 40 mil millones de pesos.

El Tip: En la intervención de la Línea 3 del Metro habrá 45 trenes nuevos, renovación de vías, modernización de sistemas eléctricos y de control de trenes.

“Es una participación conjunta entre la ciudad y una empresa seleccionada mediante un proceso abierto y competitivo. La empresa aporta el capital, tecnología y capacidad de ejecución; la ciudad aporta recursos y conserva en todo momento la rectoría del proyecto”, afirmó.

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De Botton señaló que el proceso para elegir al inversionista continúa en curso y que se realizará mediante una licitación, con el objetivo de obtener las mejores condiciones técnicas y económicas para la rehabilitación.

1.1 millones de usuarios al día en la Línea 3

“El Metro es y seguirá siendo 100 por ciento público. La empresa que resulte seleccionada va a ejecutar la obra y va a cobrar por ella bajo contrato, como sucede en cualquier obra pública”, sostuvo.