Baja el temor al delito; 60% se siente inseguro

En esta imagen cotidiana, personas cruzan la calle 20 de noviembre del Centro Histórico de la Ciudad de México

El temor al delito cedió durante el segundo trimestre de 2026, aunque la mayoría de la población adulta todavía considera peligroso vivir en su ciudad. El segundo corte anual de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) ubicó la percepción de inseguridad en 59.8 por ciento, dos puntos por debajo de la cifra reportada en marzo y tres que lo observado un año antes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) determinó que ambas reducciones resultaron estadísticamente significativas.

La baja del promedio nacional no se reflejó de manera uniforme en las 91 áreas urbanas analizadas. Frente al primer trimestre, 73 permanecieron sin cambios estadísticamente significativos, sólo 12 registraron una reducción y seis mostraron un aumento en la percepción de inseguridad. El resultado general, por tanto, convivió con deterioros puntuales y con amplias diferencias entre localidades.

El Dato: Un 18.2% de los encuestados consideró que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien, y 23.5 % manifestó que mejorará.

Culiacán fue uno de los casos que se apartaron de la tendencia. La proporción de habitantes que manifestó sentirse insegura aumentó seis puntos hasta colocarse en nueve de cada 10, lo que colocó a la capital sinaloense en el segundo lugar nacional, sólo detrás de Irapuato, que alcanzó 91.2. En este último municipio, sin embargo, el cambio respecto de marzo no tuvo significancia estadística.

También empeoró la percepción en Campeche, Tapachula, Los Mochis, Apodaca y San Pedro Garza García. Las primeras dos ya mostraban niveles superiores al promedio, mientras que los otros tres conservaron niveles relativamente bajos pese al repunte de este trimestre.

TENDENCIA POSITIVA ı Foto: Especial

En el extremo opuesto, Nezahualcóyotl reportó una de las caídas más amplias, al pasar de 55.5 a 41.3 por ciento. Zapopan restó casi 16 puntos porcentuales, lo que se traduce a que pasó de que siete de cada 10 habitantes consideraran inseguro vivir en la ciudad a poco más de cinco de cada 10 en sólo tres meses. Otras cuidades con descensos importantes fueron Guadalajara, Ecatepec, Naucalpan, Guanajuato, Tepic e Ixtapa-Zihuatanejo.

Al extender la comparación hasta junio del año pasado el balance muestra una baja en 23 áreas urbanas, un aumento en seis y estabilidad en 62. El promedio del país retrocedió 3.4 puntos porcentuales en 12 meses, pero algunos municipios siguieron una trayectoria distinta.

El deterioro anual tuvo su expresión más marcada en Puerto Vallarta, donde el temor dejó de afectar a menos de tres de cada 10 habitantes y alcanzó a casi dos de cada tres. Mazatlán, que ya partía de un nivel elevado, pasó de cerca de dos tercios de su población a casi ocho de 10. Cuajimalpa también cruzó wl umbral, pues hace un año poco más de un tercio consideraba insegura la demarcación y ahora esa percepción supera a la mitad de sus residentes.

La inseguridad sigue marcando con mayor fuerza la vida cotidiana de las mujeres. Casi dos de cada tres dijeron sentir temor en su ciudad, mientras entre los hombres la proporción apenas superó la mitad. La brecha mantuvo 13 puntos de diferencia entre cada género, esto pese a la mejoría registrada en ambos grupos frente a las mediciones previas.

En cuanto a los lugares de riesgo, los espacios de uso cotidiano concentraron las mayores expresiones de temor entre la población. Siete de cada 10 personas dijeron sentirse inseguras en cajeros automáticos en la vía pública, mientras la calle y el transporte colectivo superaron seis de cada 10. Entre las mujeres, la proporción en terminales bancarias exteriores llegó a 76.6 por ciento, frente a 63.2 por ciento entre los hombres.

“Mejora va lenta, pero se están dando resultados”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la mejora en los indicadores sobre la seguridad que perciben las y los mexicanos respecto del lugar en el que habitan, y consideró que hay ocasiones en la que este indicador va más lento en comparación con los resultados que ha dado la estrategia implementada en el territorio nacional.

En el último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 59.8 por ciento de los consultados considera que la ciudad en la que viven es insegura, dato que es menor al 61.5 por ciento y 63.2 por ciento que se reportó en marzo pasado y junio del 2025, respectivamente.

3.4 por ciento bajó la sensación de inseguridad en un año

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria comentó que la percepción de seguridad también depende de la información que se difunde y que llega a la población y por eso, en ocasiones, los resultados pueden ir más “lento”.

“La percepción va a veces más lento. Depende de muchas cosas la percepción. Si hay más información, incluso de detenciones, puede subir la percepción de inseguridad. O sea, la percepción de si te sientes más seguro o inseguro no sólo es si alguien de tu familia o tú fueron víctima de un delito, sino lo que ves todos los días, lo que oyes, lo que escuchas. Entonces, eso tiene que ver con la percepción”, comentó.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo destacó que la estrategia de seguridad puesta en marcha durante su gobierno ha dado resultados y eso se refleja en los indicadores de seguridad y poco a poco la población los nota: “Lo importante aquí es que estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución”.

La mandataria destacó que, aunque desde el sexenio pasado ya se observaban reducciones considerables, la tendencia se ha mantenido a la baja durante su administración.