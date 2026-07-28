Javier May anuncia que se retirará de la vida pública al concluir su gobierno en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que al concluir su administración se retirará de la vida pública y no volverá a ocupar un cargo gubernamental.

Sus declaraciones se dieron luego de la polémica generada por un video en el que fue captado viajando en primera clase en un vuelo comercial, lo que desató críticas en redes sociales y cuestionamientos de sus adversarios sobre la política de austeridad que ha promovido desde el inicio de su gestión.

Al responder a los señalamientos, el mandatario defendió el estilo de gobierno que encabeza y sostuvo que en su administración se terminaron los privilegios que, aseguró, caracterizaron a gobiernos anteriores.

Además, afirmó que su patrimonio es público y que al finalizar su mandato dejará definitivamente la vida pública.

“Mis bienes son los que están publicados en la página de transparencia, no tengo más, se cuentan con una mano y así voy a terminar. Cuando termine, pues ya me retiro, no voy a ocupar otro cargo”, declaró.

🚨Javier May anuncia su retiro de la vida pública al finalizar su mandato como gobernador de Tabasco.



El mandatario afirmó que, una vez concluya su gestión, se alejará de los cargos públicos y mantendrá un estilo de vida austero, al asegurar que sus bienes “se cuentan con una… pic.twitter.com/TdWVNjXPF8 — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

Asimismo, May Rodríguez afirmó que desde el inicio de su administración buscó mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, por lo que recordó que dejó de utilizar la Quinta Grijalva como residencia oficial al considerar que ese espacio alejaba al gobernador de la población.

“Nosotros cambiamos ese esquema desde el principio. Dejamos la Quinta Grijalva porque para nosotros era un espacio que te alejaba de la gente. No traemos grandes flotillas de camionetas, hay austeridad en el gobierno. Tenemos lo justo, lo necesario”, expresó.

El gobernador también rechazó que existan beneficios personales derivados de su cargo y sostuvo que únicamente percibe el salario que establece la ley. En ese sentido, afirmó que no posee empresas constructoras ni comercializadoras y atribuyó las críticas a sus adversarios políticos, quienes, dijo, están inconformes porque “se acabaron los privilegios”.

🔴“El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase”: Lorena Beauregard increpa a Javier May



El gobernador morenista de Tabasco fue confrontado por la excandidata del PAN al gobierno del estado.



Coincidieron en un vuelo comercial rumbo a Villahermosa, donde Beauregard… pic.twitter.com/h3lWc2slN6 — Azucena Uresti (@azucenau) July 28, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL