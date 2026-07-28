Captan a Javier May en vuelo de primera clase: ‘el pueblo en crisis y éste sonriente’ | VIDEO

El gobernador de Tabasco, Javier May, coincidió en un vuelo de primera clase con la excandidata priista a la gubernatura, Lorena Beaurregard, quien lo increpó por abordar un viaje de alto costo mientras, acusó, “el pueblo está en crisis”.
A través de un video que publicó Lorena Beaurregard de los Santos en sus propias redes sociales, se muestra el momento en que la priista se encuentra con el gobernador de Tabasco en un vuelo de primera clase.
En la grabación se mira cómo la excandidata lo increpa y le cuestiona por qué abordó un boleto de tan alto costo cuando, acusa, hay necesidades para la población de Tabasco.
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“Miren ustedes, al demócrata gobernador Javier May, el pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal: no hay medicinas, no hay medicamentos, no hay seguridad y miren, él en primera clase”, le dice la priista a May Rodríguez.
En respuesta, el gobernador ve a la cámara, sonríe, manda saludos y evita responder.
No obstante, ante el cuestionamiento de Beaurregard sobre por qué viaja en primera clase, el gobernador se limita a responder: “Porque me dieron un ascenso, nada más por eso. Buen viaje, buen viaje, que te vaya muy bien”.
Cruzan acusaciones de “narcogobernadores”
En un momento tenso en la discusión, Lorena Beaurregard insiste en que Javier May no debería estar viajando en primera clase cuando se define como un gobernador de “austeridad”. En su lugar, acusó la priista, es un “narcogobernador”.
Las palabras ofenden al gobernador, quien le revira que, en realidad, ella, los gobiernos del PRI y del PAN, son los verdaderos “narcos”.
“No, los narcogobiernos son ustedes. Ustedes son los narcos, rateros, ladrones”, le responde May Rodríguez a la priista.
Incluso, Beaurregard de los Santos acusa que fue la “corrupción” de Morena la que permitió que se descarrilara el Tren Interoceánico el 28 de diciembre del año pasado, hechos por los que fallecieron 14 personas.
“Ustedes fueron los que enterraron a ese estado. No, no molesta, nada más que eres una hipócrita”, responde el gobernador.
La discusión termina cuando una sobrecargo pide a la priista que se ubique en su asiento para no estorbar la circulación.
“Los morenistas son unos farsantes, dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Mire usted: descubrí infraganti al “campeón de la austeridad”, el gobernador Javier May, viajando en primera clase de #Aeromexico, como millonario, de Ciudad de México a #Villahermosa”, escribió la priista en sus redes sociales.
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