Jalisco deja atrás el primer lugar en desapariciones

Jalisco dejó de ocupar el primer lugar nacional en personas desaparecidas, una posición que mantuvo durante los 3 pasados sexenios. En lo que va del actual, la entidad se ubica en el noveno lugar nacional, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El cambio representa una modificación importante en el comportamiento de este indicador a nivel nacional. En lo que va del actual sexenio se han registrado 20 mil 303 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuales 48 por ciento se concentra: Estado de México, Sinaloa, Baja California, CDMX, Michoacán y Guanajuato, todos gobernados por Morena.

Las cifras muestran que Jalisco ya no concentra el mayor volumen de casos como ocurrió durante varios años. Incluso, al comparar los registros del RNPDNO con la información de la Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, la entidad se mantiene lejos de las primeras posiciones nacionales, lo que confirma una tendencia de reducción respecto a administraciones anteriores.

Aunque el problema de las desapariciones continúa siendo uno de los mayores desafíos del país y ninguna cifra disminuye el impacto para las víctimas y sus familias, los datos muestran un cambio en el panorama nacional.

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FGR