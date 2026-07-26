Destruyen más de 42 mil plantas de marihuana en Tequila, Jalisco

Elementos de la Policía Regional de Jalisco y personal de Defensa destruyeron un plantío con más de 42 mil plantas de presunta marihuana en el municipio de Tequila.

Un operativo conjunto entre la Policía Regional de Jalisco y personal de Defensa permitió localizar y destruir un plantío con más de 42 mil plantas de presunta marihuana en el municipio de Tequila, Jalisco, en una acción que, de acuerdo con autoridades, representaría una afectación cercana a 44 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia en la zona conocida como El Llano, en las inmediaciones de la delegación Mitlán, donde los elementos de seguridad detectaron un terreno de aproximadamente 150 por 70 metros sembrado con plantas que presentaban las características propias del enervante.

Tras confirmar el hallazgo, los agentes notificaron al Ministerio Público Federal, que ordenó el aseguramiento del predio y la incineración del cultivo en el lugar, procedimiento que quedó documentado como parte de las investigaciones correspondientes.

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Según estimaciones de autoridades recuperadas por medios nacionales, en el terreno fueron destruidas entre 42 mil y 43 mil plantas de distintos tamaños. Con esa cantidad de droga se habrían producido alrededor de 12.6 millones de dosis destinadas al mercado ilícito, con un valor estimado de 44 millones de pesos.

La Policía Regional del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, localizó y destruyó cerca de 43 mil plantas de mariguana sembradas en un predio de la Delegación Mitlán, en el municipio de Tequila.



De acuerdo con las autoridades, lo asegurado equivale a… pic.twitter.com/PUkcsavp2x — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) July 26, 2026

Asimismo, la Secretaría de Seguridad de Jalisco indicó que mantendrá los patrullajes coordinados con el Ejército Mexicano para reforzar el combate a los delitos contra la salud, particularmente aquellos relacionados con la producción, transporte y comercialización de estupefacientes.

Jalisco refuerza operativos contra plantíos ilegales

La destrucción del cultivo en Tequila se suma a otras acciones recientes realizadas en Jalisco y distintos estados del país. En mayo de 2026, autoridades federales desmantelaron en ese mismo municipio un invernadero clandestino donde fueron inhabilitadas cerca de mil 500 plantas de marihuana y más de 360 macetas utilizadas para el cultivo tecnificado.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ha informado sobre operativos de seguridad en Jalisco. ı Foto: Presidencia

En octubre de 2025, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano localizaron e incineraron cinco plantíos en Tamazula de Gordiano, los cuales ocupaban una superficie conjunta de 14 mil 600 metros cuadrados.

A nivel nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó previamente que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, entre octubre de 2024 y mediados de 2026 las fuerzas federales decomisaron más de 391 toneladas de droga, aseguraron 28 mil armas de fuego y desmantelaron 2 mil 337 laboratorios clandestinos.

En ese contexto, la región Valles de Jalisco, donde se ubica Tequila, permanece como una zona prioritaria para los operativos de erradicación y vigilancia terrestre.

Con informacion de Quadratin.

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