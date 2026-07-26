Arquidiócesis pide frenar ‘cultura del atajo’ tras controversia por irregularidades en la UNAM

Las irregularidades detectadas en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México muestran una cultura que coloca el éxito por encima de la verdad y resta importancia a los medios utilizados para alcanzar una meta, advirtió Desde la Fe, publicación católica de la Arquidiócesis de México.

El editorial centró su crítica en la conversación surgida en redes sociales. Según el semanario, numerosos comentarios prestaron mayor atención a la eficacia de las herramientas empleadas o a la posibilidad de eludir controles, no a la gravedad del engaño.

Aunque reconoció que hacer trampa para obtener un beneficio no constituye un fenómeno nuevo, el medio sostuvo que normalizar esa conducta afecta uno de los pilares de la vida colectiva. “Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la lógica de que el fin justifica los medios y que el resultado es más importante que la manera de alcanzarlo”, expuso.

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El medio explicó que la confianza permite asumir que un médico obtuvo su título mediante preparación, un ingeniero construyó con conocimiento, un juez resolvió con rectitud o un servidor público actuó en favor del bien común. Cuando ese principio se rompe, añadió, también pierde fuerza la credibilidad de profesiones e instituciones.

Universidad Nacional Autónoma de México ı Foto: Cuartoscuro

Para la publicación, el problema adquiere otra dimensión cuando la mentira deja de causar vergüenza y el engaño se presenta como una habilidad digna de presumirse. “Si la mentira deja de avergonzarnos para lograr una meta y el engaño comienza a verse como una habilidad que incluso se presume públicamente, esa confianza empieza a desmoronarse”, señaló.

Con apoyo en la encíclica Magnifica Humanitas, el texto retomó la advertencia del papa León XIV contra una visión que mide a las personas por criterios de eficiencia, productividad o utilidad. Bajo ese esquema, sostuvo, la dignidad humana queda subordinada al rendimiento, mientras la conveniencia desplaza a la integridad.

El medio católico dirigió el debate hacia la formación de niñas, niños y jóvenes. “¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos?”, cuestionó antes de contrastar la búsqueda del “atajo perfecto” con la decisión de elegir el bien incluso cuando nadie observa.

La reflexión concluyó con un llamado a colocar la honestidad en el centro de la educación y de las decisiones personales. “No existe un verdadero triunfo si para alcanzarlo es necesario renunciar a la verdad”, afirmó Desde la Fe.

Iglesia católica ı Foto: Canva

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LMCT