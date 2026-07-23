Diputados del PAN exigen auditoría a examen de ingreso de la UNAM por presuntas trampas

La diputada federal del PAN, Paulina Rubio, dijo que la UNAM está obligada a analizar inclusive la anulación de este proceso de admisión y comenzar uno nuevo, en virtud de que ya hay evidencia de trampas e irregularidades durante el proceso del examen para licenciatura en la máxima casa de estudios.

“Hay alumnos que en algún otro proceso de manera normal hubieran entrado, pero luego de esta trampa que se empieza a descubrir en donde el promedio de aciertos sube pues quedaron fuera y es verdaderamente increíble que aquellos alumnos que comprometieron su estudio, que realizaron de manera honesta su prueba pues queden fuera a raíz de que un grupo de tramposos”, dijo la legisladora.

Añadió que es inconcebible la manera paralela de hacer trampa y subir el promedio de ingreso y por tanto elevarles el nivel de exigencia a los que sí estudiaron. “Y a los que lograron un puntaje real que les hubiera permitido en cualquier otra condición entrar y obtener un espacio en la UNAM”.

La diputada Paulina Rubio Fernández ı Foto: Cuartoscuro

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, exigió a la UNAM y su Rectoría, reforzar los candados de admisión y clasificación de ingresos para evitar más abusos o prácticas ilegales en los exámenes para las licenciaturas 2026.

“Si bien, este se realizó en formato en línea, debe haber una mayor vigilancia para evitar trampas. El uso de las tecnologías y en específico de la Inteligencia Artificial son ahora una herramienta eficaz y de impulso para muchas generaciones profesionales, es momento de poner en la mesa un control tal y como lo ha venido sugiriendo la misma Presidenta y la SEP”.

El panista llamó a la Universidad a realizar una auditoría e investigación interna de personas o empresas que engañaron o vendieron servicios fraudulentos para realizar el examen.

Los panistas externaron su solidaridad con los jóvenes de nuevo ingreso que quedaron fuera o sin ninguna posibilidad de acceder a licenciatura en la UNAM, por lo que llamaron a las autoridades universitarias a acercarse con los candidatos y reponerles el proceso o darles alternativas de estudio.

El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT