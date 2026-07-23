Chocan Somos México y Morena en el INE por caso Ruffo; nuevo partido reta a revisar finanzas de todos

La discusión de los procedimientos de fiscalización en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en un choque entre los representantes de Somos México y Morena, luego de que el nuevo partido propuso revisar las finanzas de todas las fuerzas políticas, incluido su propio financiamiento, y defendió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como “preso político”.

Durante la sesión del Consejo General, el representante de Somos México, Marco Antonio Baños, aseguró que su partido está dispuesto a que se revisen sus cuentas, incluso ante los señalamientos que han buscado vincularlo con el caso de huachicol por el que es investigado Ruffo Appel.

“Quieren que revisemos las finanzas, revisemos las finanzas absolutamente de todos”, planteó Baños, al proponer la creación de una comisión integrada por especialistas en fiscalización y abogados independientes para auditar las finanzas de todos los partidos políticos.

El consejero de @SomosMxMexico @MarcoBanos, cambió de cachucha y ya le resultará muy incómodo al @INEMexico, cuyas omisiones son difíciles de ocultar, a propósito de los actos anticipados de campaña del @PartidoMorenaMx 👇🏻pic.twitter.com/HXHRTyqZ1g — Monica Garza (@monicagarzag) July 23, 2026

El exconsejero electoral sostuvo que Somos México ya fue fiscalizado durante su proceso de constitución y registro como partido político, sin que el INE encontrara irregularidades relevantes.

A cambio, exigió que se investigue el origen de los recursos utilizados por Morena en los procesos internos adelantados para definir candidaturas a las gubernaturas.

Como ejemplo, mencionó el caso de la senadora Andrea Chávez, a quien acusó de haber realizado una “preprecampaña sumamente adelantada” en Chihuahua con “una cantidad impresionante de recursos públicos”.

También aludió a la senadora de Morena en Coahuila, Cecilia Guadiana, a quien señaló por desplegar unidades de servicios de salud pese a que esa entidad no tendrá elección de gubernatura.

“Tenemos que ser absolutamente transparentes en la información que se presenta a la sociedad respecto de los recursos que ingresan al partido y la forma en que se ejercen esos recursos”, afirmó.

Baños insistió en que actualmente circulan recursos en actividades políticas previas al inicio formal del proceso electoral cuyo origen, dijo, no está siendo fiscalizado por la autoridad electoral.

Asimismo, reiteró su respaldo a Ernesto Ruffo Appel al asegurar que “Ruffo Appel es un preso político” y sostuvo que su caso, junto con las finanzas de todos los partidos, debe ser revisado por instancias independientes.

“Somos México da un paso al frente y hace esta propuesta pública para que los partidos decidan si quieren realmente seguir ocultando el origen ilícito de los recursos. O quieren informarle con claridad a la ciudadanía de dónde están obteniendo ese dinero”, expresó.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata del representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago, quien acusó a Somos México de convertir la defensa de Ruffo en su principal bandera política.

“La primera bandera pública de Somos es la defensa de un delincuente huachicolero”, respondió.

El morenista también afirmó que el nuevo partido está integrado por personajes provenientes del PRI, PAN y PRD, a quienes calificó como “los mismos corruptos”, y aseguró que Morena ha estado siempre bajo el escrutinio público.

Al concluir su intervención rechazó aceptar una pregunta formulada por el representante de Somos México.

“No, de ninguna manera; no acepto preguntas de quienes defienden huachicoleros”, respondió.

“Somos” (@SomosMxMexico), el partido de los Huachicoleros.



Resulta interesante que su primera gran bandera pública sea la defensa de delincuentes huachicoleros. Quizá porque, en el fondo, son lo mismo de siempre: los mismos intereses y las mismas prácticas que durante años le… pic.twitter.com/aKb9Q0D0R4 — Guillermo Santiago (@GuillermoSRguez) July 23, 2026

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MSL