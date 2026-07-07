Otorgan a Somos México 5.8 mdp

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (EICM) aprobó redistribuir el financiamiento público para lo que resta del año, por lo que los partidos recién creados, Paz y Somos México dispondrán de cinco millones 877 mil 121 pesos.

En la Séptima Sesión Extraordinaria, los consejeros aprobaron el proyecto para redistribuir 293 millones 856 mil 96 pesos para actividades ordinarias, entre los siete partidos ya establecidos en la capital, así como los dos que obtuvieron su registro nacional a finales de junio.

“El financiamiento público para 2026 ya había sido determinado para siete partidos políticos con presencia en la ciudad a través del acuerdo IECM/ACU-CG-001/2026, sin embargo, la incorporación de dos nuevos institutos políticos nacionales genera el derecho de éstos a recibir prerrogativas públicas, lo que obliga a este instituto a retribuir únicamente los recursos pendientes de ministrar durante el segundo semestre del año”, explicó la consejera Maira Melisa Guerra Pulido.

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La autoridad aclaró que esta redistribución no significa un alza en el presupuesto avalado para el presente año, sino sólo repartir la bolsa del segundo semestre entre todos los institutos.

De acuerdo con el IECM, los partidos que más recursos recibirán son Morena y PAN, con 68 millones 961 mil 812 y 63 millones 788 mil 64 pesos, respectivamente.

Además, los consejeros avalaron la redistribución de ocho millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas, mediante la cual Paz y Somos México obtendrán 293 mil 856 pesos cada uno.

Somos México está presidido por Guadalupe Acosta Naranjo, experredista que después se sumó al gobierno panista de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. En tanto, Paz está ligado al extinto Partido Encuentro Social.