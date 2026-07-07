Eliminación del Tri deja pérdidas a ambulantes

Vendedores ambulantes afirmaron que la eliminación de la Selección Nacional del Mundial de Futbol les provocó pérdidas en sus inversiones para ofrecer distintos productos en Paseo de la Reforma.

Artículos como cervezas, espumas, playeras, alitas de pollo, cornetas y brochetas de carne quedaron como mermas para los comerciantes debido a que, miles de aficionados, se retiraron de la zona sin comprar absolutamente nada.

El dato: La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de 45 mil millones de pesos por el Mundial de Futbol.

“Le metimos 35 mil varos (en pura cerveza), y la ganancia tampoco era mucha, era para venderlas luego, luego, sacarles 30 o 35 por ciento.

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“Como cerveceros vamos a perder, en comparación con hace ocho días, porque el chiste era que se vendieran, no que se quedaran”, dijeron a La Razón Daniela y Sergio, dos trabajadores informales.

Según lo explicado, la pareja invirtió buena parte de sus ahorros, porque tenía fe absoluta en que el equipo de Javier Aguirre eliminaría a Inglaterra, sobre todo por las sensaciones de fase de grupos y la eliminatoria realizada ante Ecuador.

21.1 millones de capitalinos se estima están en la informalidad

Sin embargo, tras la derrota 3-2 de México, ambos terminaron en una encrucijada: intentar vender su excedente 50 por ciento más barato, aun sin permisos, o consumir todo lo que compraron.

“Pues a ver si podemos venderlas en alguna tienda, en 25 o 20 pesos, dejarlas ya a precio para que se vayan, para no tenerlas (las cervezas), porque así como está la venta, sí esta floja”, platicó Sergio, quien vigilaba preocupado uno de sus carritos de supermercado, el cual seguía lleno de latas tres horas después de la eliminación de México.

Jacqueline y Óscar es otra pareja a la cual la eliminación de la Selección Mexicana también le cayó como balde de agua fría, pues el domingo por la mañana, policías les tiraron su mercancía en un operativo contra el consumo de alcohol.

Ambos apostaron a la victoria del Tri para recuperar lo que activos policíacos les arrebataron, pero al caer la noche tuvieron que rematar en 30 pesos sus cervezas, para no dañar más su inversión inicial de 10 mil pesos.

60 pesos de descuento, fue el remate de banderillas de cerdo

“También vendemos danonino con chocolate, ¿pero sabes qué es lo que también nos pasó a amolar? Los oportunistas que no se dedican a esto. Como siete de cada 10 de los vendedores que ves ahorita, son por la ocasión, como vieron que la gente vendía, pues decían: ‘ay, pues vamos a vender’.

“Que ellos vinieran sí nos afectó, porque descontrolaron la venta y ahí fue cuando empezaron los operativos. En el partido de Sudáfrica esto no estaba así”, comentó Sergio.

De acuerdo con el secretario de Gobierno local, César Cravioto Romero, este domingo las autoridades decomisaron y destruyeron 14 mil 843 latas de cerveza. La cifra total, desde el 11 de julio, cuando inició el Mundial, es de 65 mil piezas.

La derrota de México no sólo afectó a quienes vendían espuma o cerveza, sino que también dejó afectaciones para el ambulantaje de alimentos, como sincronizadas, hamburguesas y otras botanas.

Por ejemplo, brochetas de carne de cerdo que, usualmente se venden en 100 pesos, terminaron como comida de remate en 40 pesos. Lo mismo ocurrió con hot dogs que acabaron a mitad de precio, de 60 a 30 pesos la tercia, con tocino incluido, y hasta alitas de pollo.

“De lo que compré fueron 12 mil pesos. O sea en otros partidos me llevé el doble, pero al momento de que la gente se empezó a ir, bajó la venta. Ahorita, ya no saqué ni la mitad. Si vamos a otros lugares, por ejemplo, a bailes, a ferias y movemos la mercancía, sí sale algo, pero son otras dos semanas como mínimo”, contó Yemina Guzmán, quien a pesar la tristeza por el partido, todavía intentaba vender alitas a unos cuantos aficionados.