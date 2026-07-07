Confirma la Sedesa 5 muertes durante los festejos por la Selección Nacional

Aficionados mexicanos, el domingo, rezan por el partido entre la Selección contra Inglaterra.

Los festejos por la Selección Nacional, desde el 11 de junio, dejaron cinco personas fallecidas, confirmó el Gobierno capitalino y en uno de estos casos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga un posible delito.

En conferencia, la secretaria de Salud Pública (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, indicó que la quinta persona fallecida era un hombre de 35 años, quien tuvo complicaciones cardiacas tras acudir al Fan Fest del Zócalo con su familia durante la inauguración de la justa deportiva.

El Dato: Los operativos mundialistas continuarán en las calles, así como en los festivales futboleros y el Fan Fest del Zócalo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“En el primer día (11 de junio) hubo un paciente que llegó del Fan Fest del Zócalo. Llegó caminando al hospital (Gregorio Salas), tenía un dolor precordial y murió de un infarto.

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“Él estaba en el Fan Fest, se sintió mal, se fue caminando al hospital, llegó, tuvo una fibrilación ventricular y desafortunadamente falleció. Él ya tenía antecedentes cardiovasculares y había tenido una intervención un mes antes”, explicó la funcionaria capitalina.

Gasman Zylbermann explicó que su muerte no se había incluido en el conteo, ya que aún deliberaban si estaba o no relacionada con los festejos del Mundial de Futbol y determinaron que sí.

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“No se había incluido, porque realmente es un paciente que le hubiera podido pasar en cualquier lugar, pero como fue en este contexto, se decidió ponerlo en esta lista”, añadió.

La secretaria de Salud agregó que, actualmente, ya no hay personas hospitalizadas por incidentes relacionados con el Mundial y destacó que, además de las cinco defunciones, los servicios médicos han atendido fracturas, traumatismos, intoxicaciones alcohólicas, crisis de ansiedad y otros padecimientos.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no descarta que Isaías, joven de 19 años originario de Huixquilucan, Estado de México, quien murió en el Ángel de la Independencia el 30 de junio, haya muerto por causas ajenas al aplastamiento o asfixia.

La postura del órgano autónomo llega días después de que la familia del joven originario del Estado de México avisó que cancelaron su cremación al encontrar moretones y lesiones en el cuerpo, que no sucederían al ser aplastado o asfixiado.

Su familia también refirió que en videos de la noche en la que murió el joven se ve a tres personas que lo cargaron a donde las autoridades le dieron atención de emergencia y lo abandonaron llevando consigo una mochila.

De igual forma las personas cercanas al aficionado del Tri destacaron que hay inconsistencia con la manera en la que encontraron a Isaías, en un primer momento les dijeron que él llegó por su propio pie a pedir ayuda, pero en videos se ve cómo lo cargan a un lugar de donde ya no se mueve y llegan a auxiliarlo.

La familia de Isaías además apunta que éste llegó al Hospital General Rubén Leñero le quitaron la ropa y la tiraron, porque “estaba sucia”, pero a las horas la evidencia se apreció, por lo cual exigen saber quién lo resguardó para asegurarse de que podrán funcionar como pruebas en las investigaciones de su muerte.

La Fiscalía capitalina precisó que analiza testimonios, videos, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás pruebas integradas en la carpeta de investigación para reconstruir los hechos.

De acuerdo con la información oficial médica difundida hasta ahora, Isaías ingresó al Hospital General Dr. Rubén Leñero con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo, y falleció durante la madrugada del 1 de julio por broncoaspiración.

Con la incorporación del hombre de 38 años al balance oficial, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció cinco fallecimientos relacionados con el Mundial: el paciente que sufrió un infarto tras acudir al Fan Fest; Isaías, de Huixquilucan; Joshami, una joven de 19 años; Leonardo, de 44, y Emilin, de 48 años.

Las autoridades han atribuido a la estampida ocurrida tras el partido entre México y Ecuador las muertes de Joshami, Leonardo y Emilin, mientras que el caso de Isaías permanece bajo investigación.

En la conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que los festejos nunca pueden estar por encima de la vida de las personas.

“Ninguna celebración, por importante y masiva que sea, está por encima de la vida humana. Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad con las familias de las personas lamentablemente fallecidas”, declaró la mandataria local.

Pese al saldo acumulado de cinco muertes, la mandataria defendió el operativo implementado durante el Mundial y aseguró que el partido entre México e Inglaterra concluyó con saldo blanco.

SIN VIDA ı Foto: Especial

BAJA AFORO EN EL ÁNGEL. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que 1.35 millones de personas participaron el domingo en las celebraciones por el partido entre México e Inglaterra.

Del total, 150 mil asistieron al Zócalo y Centro Histórico; 55 mil, al Monumento a la Revolución; 30 mil, a Avenida Juárez; más de 500 mil se concentraron en Paseo de la Reforma; 85 mil acudieron a los 17 Festivales Futboleros; 100 mil, al Estadio Ciudad de México y sus alrededores y 500 mil participaron en actividades organizadas por las alcaldías.

Las cifras oficiales muestran que la asistencia al corredor de Reforma se redujo a la mitad respecto al partido anterior, mientras que para el encuentro entre México e Inglaterra acudieron más de 500 mil aficionados, en el duelo frente a Ecuador la cifra alcanzó un millón.

En este punto, las autoridades capitalinas reforzaron el acceso a la vialidad e incluso sólo permitieron 25 mil asistentes al Ángel de la Independencia, por motivos de seguridad y para prevenir accidentes.

La afluencia había crecido de manera sostenida durante el torneo: 120 mil personas en el debut ante Sudáfrica, 400 mil contra Corea del Sur, 800 mil frente a Chequia y un millón ante Ecuador.