INE pospone reglas para fiscalizar precampañas; admiten que ‘van tarde’ rumbo a 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó una vez más la aprobación de los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos internos de los partidos políticos rumbo a la elección de 2027, luego de que la mayoría de las consejerías avaló retirar el proyecto del orden del día, pese a que durante la discusión consejeros y representantes partidistas reconocieron que la autoridad electoral “ya va tarde” para emitir las reglas.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General aprobó retirar del orden del día el proyecto de lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027, a propuesta del consejero Jorge Montaño.

A favor del retiro votaron los consejeros Arturo Chávez, Blanca Cruz, Norma Irene de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez, Rita Bell López, Jorge Montaño y la consejera presidenta Guadalupe Taddei. En contra se pronunciaron Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey, quienes consideraron que el Instituto ya debía discutir y aprobar el documento.

La decisión implica que el INE volvió a posponer la emisión de las reglas que definirán la forma en que serán regulados y fiscalizados los procesos políticos internos de los partidos, previo al arranque formal del proceso electoral federal 2026-2027, previsto para septiembre, aunque desde hace al menos tres meses distintos partidos desarrollan actividades políticas, recorridos, actos públicos multitudinarios y campañas de promoción en redes sociales de sus aspirantes, sin que exista un marco específico para supervisar y fiscalizar los recursos económicos invertidos en esas actividades.

¿Qué se elegirá en el proceso electoral de 2027?

Para el proceso del año 2027, México celebrará una de las jornadas electorales más importantes del sexenio, con elecciones locales en varias entidades y, dependiendo del estado, también se renovarán ayuntamientos y congresos locales.

Entre los cargos más relevantes que estarán en juego se encuentran 17 gubernaturas. Si se mantiene el calendario electoral vigente serían las siguientes:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

En fotografía de archivo, una jornada electoral en Puebla ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT