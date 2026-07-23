Monreal llama a analizar discurso de Trump sobre elecciones en EU y advierte impacto para México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el proceso electoral de noviembre contienen señalamientos que deben analizarse con cautela, al advertir que el resultado de esos comicios tendrá un impacto profundo en la relación bilateral con México.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales para presentar su más reciente artículo de opinión, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena afirmó que las acusaciones del mandatario estadounidense respecto a la integridad del sistema electoral de su país son relevantes y ameritan un análisis serio.

“El discurso del presidente de Estados Unidos sobre la elección próxima de noviembre contiene acusaciones que, desde mi punto de vista, son graves para ese país; por eso, conviene examinarlas sin descartar nada y tampoco darles una certeza automática”, expresó.

El debate impulsado por Donald Trump plantea retos sobre ciberseguridad, ciudadanía e integridad electoral. Analizarlo con evidencia y perspectiva es fundamental, por sus implicaciones para México y la región de Norteamérica.

Aquí puedes consultarlo:https://t.co/pud5YhnUZV pic.twitter.com/rrxZSBaBP4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 23, 2026

Monreal sostuvo que lo importante es analizar el fondo del mensaje y la presunta vulnerabilidad del sistema electoral estadounidense.

“Creo que es muy importante lo que subyace en el discurso y en la probable, o supuesta, vulnerabilidad de este sistema electoral norteamericano”, señaló.

El legislador explicó que su artículo aborda el mensaje dirigido por el presidente estadounidense a su nación, así como las posibles implicaciones que dicho discurso puede tener desde la perspectiva mexicana.

“Lo que sucede en Estados Unidos, y en la elección próxima de noviembre, sí repercutirá de manera profunda en nuestra relación”, enfatizó.

Monreal relató que, en su intervención, el mandatario estadounidense inició con un balance de su segundo gobierno en materia económica, asegurando que su administración pasó “de un desastre a una solución”, planteamiento que, dijo, corresponde a la narrativa política del propio gobierno estadounidense.

No obstante, destacó que posteriormente abordó el tema de las elecciones de noviembre y expresó preocupación por presuntos intentos de manipular el proceso electoral.

Según explicó el diputado, el presidente estadounidense afirmó que existen amenazas provenientes de diversos países que podrían afectar la confianza ciudadana en los comicios y anunció la desclasificación de documentos que, de acuerdo con su interpretación, evidenciarían posibles vulnerabilidades del sistema electoral.

Entre ellas mencionó presuntos riesgos de hackeo, interferencia extranjera, manipulación de máquinas de votación, registros de personas inexistentes y participación irregular de extranjeros en el proceso electoral.

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MSL