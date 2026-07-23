López Rabadán pide que México ‘dé la cara al mundo’ ante crisis de seguridad y derechos humanos

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que México debe recuperar su presencia en los organismos multilaterales para explicar la situación que enfrenta el país en materia de seguridad, derechos humanos y democracia, así como las acciones para atender esos problemas.

En conferencia de prensa, la legisladora afirmó que la ausencia de México en espacios internacionales ha contribuido a una percepción negativa sobre el país.

“México debe dar la cara al mundo para explicar lo que sucede en el país y qué estamos haciendo para resolverlo”, expresó.

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López Rabadán consideró que “haber dejado la silla vacía de México tantos años en el ámbito internacional llevó a que el mundo piense que vivimos entre narcobloqueos, gobernados por narcopolíticos y con miedo constantemente”.

La diputada panista advirtió sobre la crisis de personas desaparecidas y señaló que, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente existen 135 mil 037 personas desaparecidas, además de señalar las dificultades que enfrentan las madres buscadoras en sus labores.

También afirmó que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y expresó preocupación por la violencia que afecta a autoridades locales.

Como ejemplo, mencionó el asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, así como el homicidio del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

“Por una parte, el alcalde de Temoac, Morelos, del PVEM, es asesinado en sus oficinas con lujo de violencia y a la vista de todos; por otra parte, Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca, fue asesinado después de haber sido señalado y estigmatizado por el equivalente a la mañanera de ese estado”, declaró.

La legisladora aseguró que con este caso suman siete periodistas asesinados en lo que va de 2026.

Durante su mensaje, López Rabadán también cuestionó la elección de integrantes del Poder Judicial al afirmar que los jueces fueron elegidos “por acordeón” y sostuvo que existen presos políticos en el país.

En ese contexto, reiteró su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con el denominado “huachicol fiscal”.

La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro calificó como desproporcionado que Ruffo permanezca en una prisión de alta seguridad y aseguró que su caso tiene motivaciones políticas.

“Necesitaron 36 horas de audiencia para intentar justificar una injusticia. Ernesto Ruffo es un preso político y se confirma con esta decisión”, afirmó.

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FGR