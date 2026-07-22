Caso de Ernesto Ruffo, ‘cortina de humo’ para ocultar a responsables del huachicol fiscal: Kenia López Rabadán

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es una “cortina de humo” para desviar la atención de los verdaderos responsables del huachicol fiscal y evitar que se discutan los problemas que enfrenta México, acusó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

En entrevista durante la sesión de la Comisión Permanente en instalaciones del Senado de la República, la legisladora afirmó que el exmandatario panista no cuenta con el poder ni los alcances para operar por sí solo una red de ese tipo, pues, sostuvo, requiere la participación de diversas autoridades.

“No tiene ni el poder ni los alcances para llevar a cabo todo el entramado que se necesita para que el huachicol fiscal se realice”, afirmó, y agregó que para que este delito pueda concretarse se requiere la participación de varias instancias.

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“Para que el huachicol fiscal se haga lamentablemente realidad requiere de la conjunción de seis o siete autoridades, entre municipales, estatales y nacionales” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados



Ernesto Ruffo “es un preso político”

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que el caso busca desviar la discusión pública y afirmó que quienes autorizan, permiten y participan en la cadena del huachicol fiscal forman parte del poder público.

“Ofende a la inteligencia de los mexicanos que saben que quien autoriza, ingresa, acepta, distribuye y vende el huachicol fiscal, pues claramente forma parte del poder público” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados



Cuestionada sobre si la detención representa un golpe político contra el PAN, partido al que pertenece, López Rabadán lo calificó como “un golpe a la democracia”.

“Es un preso político (...) es un golpe a la democracia. Es un golpe a quienes han forjado la democracia en este país”, señaló, al recordar que Ernesto Ruffo fue el primer gobernador de oposición electo en México, y destacó su papel en la transición democrática.

“Esto no es, yo diría, en contra de un partido político, sino es en contra de la democracia. Y es una cortina de humo que evidentemente está construida para que hablemos de ese tema y no de los temas trascendentes”, concluyó.

PAN pide medir ‘con la misma vara’ e investigar a morenistas

Por separado, el senador del PAN por Baja California, José Máximo García López, acusó que la detención y el proceso contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel responden a una “operación política”, al señalar que se trata del “primer preso político de este sexenio”, al tiempo que exigió que las investigaciones se apliquen con el mismo criterio a funcionarios y personajes vinculados con Morena.

En entrevista, el legislador afirmó que la aplicación de la ley “no ha sido pareja” y cuestionó que sólo se actúe contra el exmandatario, mientras que otros casos permanezcan sin avances, por lo que pidió que se mida “con la misma vara”.

Recordó el caso del predio del exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna en Ensenada, Baja California, donde en marzo del año pasado fueron hallados 8 millones de litros de combustible, relacionados con una investigación por presunto robo, así como el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Que se entregue a Rocha Moya a las autoridades norteamericanas (...) que se aplique la ley para todos los huachicoleros; hay un caso específico que seguramente se conoce, que es el predio donde también se tenía almacenamiento de este huachicol, en Ensenada, propiedad de un senador de Morena, Gerardo Novelo, y no vemos que haya esta misma acción” José Máximo García López, senador del PAN



García López aseguró que el exmandatario bajacaliforniano ha sido exhibido públicamente por el Gobierno Federal y criticó el trato que ha recibido durante el proceso judicial.

“Vemos prácticamente aquí una operación política. Quisiéramos ver estos mismos resultados en el resto de los procedimientos abiertos y de las denuncias que se han hecho”, (...) se le ha enseñado como un trofeo al país, donde todo el poder del Estado se le ha aplicado", sostuvo.

El senador panista afirmó que su partido no se opone a que se investigue a Ernesto Ruffo si existen pruebas, pero pidió que la ley se aplique de manera equitativa.

“Si hay pruebas suficientes que señalan y que puedan acreditar que hay una violación a la ley por parte de Ernesto Ruffo, pues que se aplique, pero que también se aplique para los demás que están señalados” José Máximo García López, senador del PAN



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