Ignacio Mier exige investigar red de contrabando de combustibles y no politizar el caso Ernesto Ruffo

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, en una fotografía ilustrativa.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que las investigaciones por el presunto esquema de huachicol fiscal vinculado al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deben alcanzar a todos los involucrados en la cadena de responsabilidades y advirtió que no debe reducirse el caso a un debate político .

El legislador afirmó que el caso no se limita al robo de combustible, sino que involucra diversos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

“Estamos ante un tema que es contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales en la tramitación de permisos, fraude, además de elusión y evasión fiscal. Son delitos que deben investigarse con todos los que estén involucrados en la cadena, incluido el corporativo, sin importar su función”, declaró.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026. ı Foto: FGR / La Razón

Ignacio Mier pide esperar investigaciones

Mier Velazco señaló que corresponderá primero a la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente a un juez determinar si, además, se configuran otros ilícitos, incluso relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Puede configurarse un delito que tiene que ver con dinero. Es un tema que no es sencillo. Hay que esperar a que concluya la investigación ”, expresó.

El senador morenista advirtió que el presunto esquema representa una estructura de gran escala con afectaciones económicas para el país.

“Estamos enfrentando una maquinaria de logística de contrabando fiscal grave para el país”, dijo, al señalar que este tipo de operaciones incluso generan discrepancias financieras y pueden vulnerar compromisos internacionales de México en materia de hidrocarburos.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier. ı Foto: Cuartoscuro

Como ejemplo de la magnitud del caso, recordó que las investigaciones hablan de más de 144 millones de litros de combustible involucrados.

“Es una cantidad impresionante que se convierte en fraude y finalmente afecta a los consumidores y genera discrepancias brutales para la economía del país”, afirmó.

Cuestionado sobre si también deberían investigarse autoridades federales, Ignacio Mier respondió que las indagatorias deben abarcar a toda la red de participantes, aunque insistió en que se debe actuar con prudencia y esperar los resultados de la FGR.

También rechazó que el asunto deba interpretarse como una persecución política y aseguró que, de llevar la discusión a ese terreno, tendrían que revisarse otros episodios del financiamiento de fuerzas políticas.

“Hay que ser cautelosos. No meterle una vista política”, sostuvo.

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cehr