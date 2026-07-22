Hija de Ernesto Ruffo pide protección a Embajada de EU tras denunciar hostigamiento

Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, acudió este miércoles a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección ante el hostigamiento que, afirmó, ha enfrentado durante los últimos días por participar en la defensa de su padre.

La mujer, que cuenta con ciudadanía estadounidense, responsabilizó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la salud e integridad del exmandatario, quien permanece en prisión preventiva por un proceso relacionado con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Ruffo Sánchez acudió a la representación diplomática después de denunciar presiones relacionadas con las acciones legales y sociales emprendidas para respaldar jurídicamente a su padre, a quien calificó como un “preso político”.

En paralelo, el exalcalde de Tijuana Héctor Osuna Jaime denunció en una entrevista con Milenio otras acciones que, según afirmó, han afectado tanto a Ruffo Sánchez, como a la defensa del exgobernador.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo, acudió a la Embajada de EU para solicitar apoyo y protección



Afirmó haber sido víctima de hostigamiento durante la defensa de su padre



Acusado de presunto huachicol fiscal



📹 @SomosMxMexico pic.twitter.com/hbgvFwLQON — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 22, 2026

Osuna afirmó que cuentas bancarias vinculadas con una empresa de Ruffo Sánchez quedaron bloqueadas durante los últimos días. También sostuvo que esa medida le impidió disponer de recursos y acceder a información que considera necesaria para la estrategia legal en defensa de su padre.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado públicamente la inmovilización ni han precisado si existe una investigación abierta contra la hija del exmandatario. Tampoco se conoce una resolución oficial que explique el origen de las restricciones denunciadas.

Otro de los señalamientos expuestos por el exalcalde se relaciona con una posible intervención del teléfono celular de Ruffo Sánchez. La versión no cuenta con una confirmación independiente ni con documentos públicos que permitan establecer si alguna institución ordenó una medida de esa naturaleza.

Familiares y personas cercanas al exgobernador atribuyeron estos hechos a una persecución política derivada del proceso penal. Esa acusación forma parte de su postura pública y no ha sido acreditada mediante una determinación judicial.

La petición presentada ante la Embajada de Estados Unidos busca que la representación diplomática conozca la situación y valore posibles medidas de asistencia por la ciudadanía norteamericana de Ruffo Sánchez. La sede diplomática no ha informado si abrió un procedimiento consular ni si dará seguimiento formal al caso.

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MSL