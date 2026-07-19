Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo; va al penal de ‘El Altiplano’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez prisión preventiva en contra de Ernesto Ruffo y otras cuatro personas, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo.

A través de un comunicado, la FGR informó que, después de más de un día de audiencia, y tras revisar “casi una centena de datos de prueba”, se formuló la imputación por estos delitos.

Particularmente, se dictó la prisión preventiva en contra de Ernesto Ruffo (Ernesto “N”), Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”.

Ernesto Ruffo, durante su detención. ı Foto: X:@alebrijes1

Por lo anterior, el exgobernador de Baja California y los otros cuatro implicados cumplirán la medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) n.º 1, “El Altiplano”.

En tanto otros dos presuntos implicados, José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud. Además, otra persona involucrada, Adriana “N”, quedará interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nezahualcóyotl Sur.

Mientras que, según el comunicado de la FGR, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Ernesto Ruffo y otros cuatro serán trasladados a "El Altiplano". ı Foto: Cuartoscuro.

“La Fiscalía General de la República (FGR), luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra de Ernesto ‘N’, Ricardo ‘N’, José María ‘N’, Guillermo ‘N’, Juan ‘N’, Luis ‘N’, Adriana ‘N’ y José ‘N’, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando”, se lee en el comunicado.

“Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos”, abunda la FGR.

Delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo, los delitos que se le imputan

En el mismo comunicado, la FGR recordó que Ernesto Ruffo, y las otras siete personas, fueron detenidas por autoridades federales seguido de una investigación relacionada con “operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”.

“Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompleta en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”, se lee en el comunicado.

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