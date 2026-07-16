¿Quién es Ernesto Ruffo y de qué se le acusa tras su detención?

El nombre de Ernesto Ruffo Appel volvió a ocupar los titulares este jueves 16 de julio, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara su detención en Baja California como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal.

La captura del exmandatario panista ocurre tras varios meses de investigaciones relacionadas con una empresa fundada por él, la cual fue vinculada por las autoridades con una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles y la evasión de impuestos.

Pero, ¿quién es Ernesto Ruffo y cuáles son los cargos de los que se le acusa?

Ernesto Ruffo del PAN ı Foto: larazondemexico

¿Quién es Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, y desarrolló su carrera política en Baja California bajo las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

En 1989 hizo historia al convertirse en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, al asumir la gubernatura de Baja California para el periodo 1989-1995.

Su triunfo marcó un parteaguas en la política nacional al romper con décadas de hegemonía priista y abrir el camino a la alternancia democrática en las entidades del país.

Tras concluir su administración continuó en la vida pública como senador de la República y diputado federal. Paralelamente, incursionó en el sector empresarial, particularmente en actividades relacionadas con el ramo energético, lo que años después lo colocaría en el centro de una investigación federal.

¿De qué se le acusa?

La Fiscalía General de la República investiga a Ernesto Ruffo por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, dentro de una carpeta de investigación relacionada con el presunto contrabando de combustibles y la evasión del pago de impuestos.

Las indagatorias apuntan a la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo y dedicada al sector energético.

De acuerdo con las autoridades, la compañía estaría relacionada con diversos aseguramientos de combustible y ferrotanques realizados desde 2025, considerados entre los decomisos más importantes del sexenio, por lo que la FGR busca determinar si existió una red para importar y comercializar hidrocarburos de manera irregular.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

¿Qué sigue en el caso?

Tras su detención, Ernesto Ruffo deberá ser puesto a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica en una audiencia inicial. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado cuál habría sido la participación específica del exgobernador dentro de la presunta red investigada, ni si existen más personas con órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

La investigación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre el expediente.

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MSL