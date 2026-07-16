Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, confirma la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

El exmandatario estatal fue detenido la tarde de este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la FGR, el mandato judicial deriva de una investigación de alta complejidad sobre operaciones de gran escala relacionadas con el contrabando de combustible, ejecutadas mediante una empresa fundada por Ruffo Appel.

La Fiscalía anunció que en breve dará a conocer más información sobre la captura y el proceso penal contra el también exsenador.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

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