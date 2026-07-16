Lo arrestan en Ensenada

Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, confirma la FGR

Fiscalía General de la República obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando

Ernesto Ruffo en imagen de archivo.
Ernesto Ruffo en imagen de archivo. Foto: larazondemexico
Por:
Elizabeth Hernández

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

El exmandatario estatal fue detenido la tarde de este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la FGR, el mandato judicial deriva de una investigación de alta complejidad sobre operaciones de gran escala relacionadas con el contrabando de combustible, ejecutadas mediante una empresa fundada por Ruffo Appel.

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La Fiscalía anunció que en breve dará a conocer más información sobre la captura y el proceso penal contra el también exsenador.

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