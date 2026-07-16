Hay avances en caso Ayotzinapa, pero se informarán hasta tener aval de padres y madres: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sí hay avances en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; sin embargo, estos se darán a conocer hasta que las madres y los padres de los estudiantes lo autoricen y afirmó que hay apertura para que un grupo independiente asista en las indagatorias.

Aunque persisten algunas diferencias con las familias sobre el curso y tratamiento dado al caso, la mandataria federal remarcó que el diálogo se mantiene y así seguirá hasta conocer el paradero de los jóvenes.

“Lo que hacemos es hablar francamente con madres y padres y estamos hablando con ellos. En algunas cosas estamos de acuerdo en cómo se está llevando, en otras cosas seguimos platicando, porque no se puede hablar de desacuerdo, sino seguir platicando. Me reúno con ellos cada dos, tres meses, la última vez fue más tiempo esperando que hubiera más resultados, pero me comprometí a seguir reuniéndome con ellos. Entonces, es la situación en la que está. Y creo que por respeto a las madres y a los padres de Ayotzinapa, pues hasta que no tengamos la evaluación de ellos y de si podemos salir públicamente con lo que hemos encontrado y lo que estamos encontrando, no podríamos nosotros hablar de este tema”, sostuvo Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Naciona.

Respecto a la intención expresada por exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por cooperar con las nuevas investigaciones, como Ángela Buitrago, comentó que se le puede escuchar, con reserva de que cuente con información distinta a la que en su momento ya dio a conocer.

“Se puede donde tener la oportunidad de la palabra. Repito, no sé si tengan más informes de lo que ellos ya pusieron en el informe la comisión. Entonces, puedo hablar con ella, quizá es más importante que hable el fiscal encargado de este caso, para tener su visión de esta situación”, dijo.

Recordó que desde hace meses se pidió al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México que se evaluara la incorporación de expertos a las averiguaciones, respecto de lo cual comentó que la respuesta recibida fue que se presentarían perfiles distintos a lo que fue el GIEI.

“La respuesta que tuvimos de ellos es que no serían esos expertos y que nos propondrían otros expertos, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Incluso de este tema hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México. Si nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigación que estamos haciendo”, dijo.

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FGR