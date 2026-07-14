Gobierno se desmarca del informe de la CNDH sobre caso Ayotzinapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el Gobierno federal haya participado en la elaboración del informe con el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en duda las indagatorias realizadas por diversas instancias, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respecto al caso Ayotzinapa y en el que, además, acusó la construcción de narrativas para inculpar al Ejército.

En la recomendación 208VG/2026, el órgano presidido por Rosario Piedra cuestiona la ‘verdad histórica’, pero también averiguaciones a cargo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y señalaron responsabilidad de elementos militares; además, respalda las respuestas dadas por la Secretaría de la Defensa Nacional al reclamo de las familias y organizaciones, a las que descalifica en múltiples ocasiones, sobre la no entrega de 800 folios relativos al caso y sostiene que los militares no tuvieron responsabilidad alguna en la desaparición de los normalistas.

El Dato: Vidal Vázquez, un suboficial de la Marina, fue vinculado a proceso por presuntamente torturar a Agustín García Reyes, El Chereje, integrante de Guerreros Unidos.

Añadió que pudo establecer que “el 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia especial para el exterminio de los normalistas. Lo que ha sustentado la narrativa de responsabilidad, por omisión, se refiere a conductas individuales”.

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Consultada respecto del informe y los reclamos de los familiares de los estudiantes, la Presidenta comentó que su Gobierno no estaba enterado y comentó que, en cuanto supo de su publicación, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que emprendiera una revisión exhaustiva.

“Sobre la publicación de la CNDH sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso, apenas fue publicado; le pedí a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra, de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la CNDH desde hace ya tiempo, no es reciente”, comentó.

92 víctimas de violaciones a DH reconoce la CNDH

Recordó que varios elementos del Ejército están bajo arresto desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero que en todo caso, lo que tendría que esclarecer es si alguno participó a título individual por sostener vínculos criminales: “Quizá la pregunta —que no quisiera contestarla ahora— es: si ¿estos elementos del Ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido, en ese momento, con algún grupo?, ¿y cuáles son las fuentes de información de su participación, a la institución como tal?, que serían cuestiones diferentes”.

Cuestionada sobre los señalamientos sobre una presunta pérdida de autonomía de la CNDH, sostuvo que su Gobierno no se involucró en ningún momento con el informe, independientemente de si se encuentran coincidencias o no: “Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera este análisis”.

La mandataria comentó que pronto se expondrá el avance de las investigaciones a cargo de la FGR y que se han dado a conocer a las familias de los estudiantes.

ONU defiende asistencia

Por E. Hernández y C. Arellano

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) refrendó su respaldo a las víctimas del caso Ayotzinapa y expresó su disposición para contribuir a las investigaciones que buscan esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.

“Refrendamos nuestro compromiso de seguir acompañando a las víctimas en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló en un pronunciamiento, donde reconoció las aportaciones de la asistencia extranjera en la investigación y destacó la labor de las organizaciones civiles que asesoran a las familias desde el inicio del caso. Indicó que mantiene abierta su participación en los esfuerzos institucionales y las indagatorias actuales, con el propósito de fortalecer los avances y aclarar los hechos.

Por separado, Amnistía Internacional México expresó su “profunda preocupación” por la actuación de la CNDH y consideró que, en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a los derechos humanos, optó por respaldar la actuación del Estado. Cuestionó la Recomendación 208VG/2026, al señalar que deslegitima el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y organizaciones de la sociedad civil que durante años han acompañado a las familias de los estudiantes.

“Es un golpe contra nosotros, una traición”

| Por Claudia Arellano |

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Clemente Rodríguez, consideró que el reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los estudiantes constituye una traición para las familias, y acusó que el documento busca eximir de responsabilidad al Ejército mexicano.

“Es un golpe muy duro para nosotros. Más que un golpe, es una traición. Desde 2014 caminamos con la señora Rosario y hoy nos voltea el papel; prácticamente está protegiendo al Ejército”, expresó.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, sostuvo que el Ejército debe aportar toda la información que aún tiene sobre el caso. Cuestionó además el planteamiento de la CNDH respecto al número de desaparecidos, al reconocer únicamente a 40, y señalar que tres fueron víctimas de ejecución extrajudicial: “Dicen que no son 43 desaparecidos, sino 40. Yo me pregunto si entre esos tres está mi hijo, porque yo no tengo un cuerpo, no hay nada”.

Recordó que se documentó la infiltración del soldado Julio César López Patolzin en la Normal Rural, un hecho que, dijo, demuestra la participación del Ejército en los acontecimientos.

Asimismo, respaldó las declaraciones de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien ha sostenido que se trató de un crimen de Estado, y rechazó las acusaciones de que los familiares hayan sido manipulados por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Siempre nos han señalado y criticado a los padres, al Centro Prodh y a la ONU, diciendo que nos manipulan. Eso es totalmente mentira. El Centro de Derechos Humanos siempre ha caminado con nosotros y nos ha apoyado”, sostuvo.

El vocero advirtió que el nuevo informe de la CNDH podría formar parte de un intento por dar carpetazo sin que se haya esclarecido plenamente lo ocurrido.

“Tratan de cerrar el caso y darlo por terminado, pero hay un decreto firmado en 2018 en el que el Estado se comprometió a no cerrarlo hasta llegar a las últimas consecuencias. Dentro de las instituciones hay personajes que no quieren que lleguemos a la verdad”, concluyó.