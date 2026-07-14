Muñoz Ledo tuvo freno político: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las posturas que Porfirio Muñoz Ledo expresó hacia el final de su vida contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron a partir del enojo por no haber conseguido los cargos públicos a los que aspiraba.

Con motivo del reciente aniversario luctuoso del expresidente de la Cámara de Diputados, la mandataria fue consultada, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, sobre las diferencias que tuvo el político con el exmandatario federal.

Sheinbaum Pardo afirmó que le parecía inconveniente comentar sobre Muñoz Ledo: “Es muy difícil hablar de una persona que ya falleció; siempre hay que tener respeto por las personas que fallecieron, porque, en todo caso, no tendría él la manera de defenderse frente a la opinión que yo pudiera expresar”.

TE RECOMENDAMOS: Tras muerte de migrante colombiano Exigen intervención internacional

Sin embargo, aclaró:“Lo cierto es que fue presidente de la Cámara de Diputados, en su momento, él quiso prolongar su presidencia, no se le permitió. Él se molestó y, después, a partir de ahí, pues comenzó a tener diferencias. Me parece que las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo. Él también quiso ser embajador, finalmente no fue embajador, más desde su enojo que frente a una prueba que él pudiera tener. El gobierno del (ex)presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos”, sostuvo.

Al negar las acusaciones sobre tener vínculos con criminales, la Presidenta aseguró: “Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie, ni con delincuentes comunes, ni de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco, como era en el pasado. Entonces, incluso, el exembajador (Ken Salazar) habla de ello, de que él no tuvo ninguna prueba en su momento; y de nosotros, que ni cubrimos a nadie ni hacemos pactos criminales con ningún grupo, y eso lo sabe la gente”.