Exigen intervención internacional

La comunidad migrante mexicana en Estados Unidos exigió la intervención de organismos internacionales luego de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) matara a un inmigrante colombiano de 26 años durante un operativo en Biddeford, Maine, en el segundo caso de uso de fuerza letal por parte de la agencia en menos de una semana.

La víctima fue identificada por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine como un ciudadano colombiano que contaba con permiso de trabajo.

El Tip: En EU viven alrededor de 38 millones de mexicanos, de los cuales sólo 10 por ciento es indocumentado.

Conchita Walker, migrante originaria de Coahuila e integrante de la organización Mexicanos en Colorado, afirmó en entrevista con La Razón que la comunidad vive con temor y pidió la actuación de instancias internacionales.

“Pedimos la intervención de organismos internacionales ante esta masacre. No es posible que estén matando gente sin recibir castigos”, señaló.

La activista sostuvo que la versión oficial no coincide con la percepción de quienes viven en las comunidades.

“Es lo que dice el agente: que el joven de 26 años estaba en un vehículo, salió y el término que usó la secretaria fue ‘armamento’, y un agente del ICE le disparó. Quienes vivimos aquí sabemos que la gente no se resiste, porque ya los conocen. No sabemos dónde se prepara todo esto y la comunidad mexicana vive preocupada por eso. Agradecemos la intervención de la Presidenta (Claudia Sheinbaum), pero se necesita que organismos internacionales ya accionen”, expresó.

De acuerdo con el senador independiente por Maine, Angus King, el secretario de Seguridad Nacional le informó que el agente abrió fuego después de que el hombre presuntamente intentara utilizar su vehículo como arma contra los agentes que buscaban detenerlo para deportarlo.

Tras el tiroteo, se difundió en redes sociales un video grabado por un testigo en el que se observa a agentes federales intentando detener un sedán blanco que giraba en una intersección de Biddeford, ciudad costera ubicada al suroeste de Portland. Las imágenes muestran varios impactos en el parabrisas del auto.

Angus King informó, además, que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales al momento del operativo y que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.