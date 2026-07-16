Cuestiona CSP “declaración desafortunada” de la DEA

La reiterada acusación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre un supuesto vínculo entre el Gobierno de México y la delincuencia organizada fue considerada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una “declaración desafortunada”, por lo que señaló que dicha agencia debería concentrarse en cumplir con el trabajo dentro de Estados Unidos.

En declaraciones recientes, Terrance C. Cole, director de la DEA, afirmó que hay una “conexión mortal” entre el Gobierno mexicano y las organizaciones criminales. Al respecto, la Jefa del Ejecutivo consideró que esa fue una declaración política carente de bases para comprobar tal acusación.

“Me parece una declaración muy desafortunada por varias razones: la primera, porque me parece más una declaración política que una declaración de sustento. No tiene ningún fundamento lo que está diciendo”, enfatizó en su conferencia.

El Tipo: Terry Cole acusó que el Gobierno de México y los cárteles “son una y la misma cosa” debido a una presunta “conexión mortal” institucional con el crimen organizado.

Al comparar el contexto de EU con la serie Breaking Bad, donde se muestra la producción de esta droga, la mandataria sostuvo que los problemas como el consumo de fentanilo en ese país también tienen origen en su territorio. A raíz de ello, consideró que la DEA debería concentrar su tiempo en atender esta situación.

“… Segundo: Me parece que la DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de EU, pero dentro de EU tiene mucho trabajo y debería de estar dedicado al trabajo, principalmente, dentro de su país. Aquí lo dije una vez. Hay una serie muy popular, de las más populares, que muestra justamente eso, la fabricación en EU de metanfetaminas. Y así como eso, es una serie que puede parecer ficción, pues es una realidad: hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas”, aclaró.

La Presidenta refirió que la operación criminal también se ejecuta en Estados Unidos, por parte de quienes posibilitan su distribución y comercialización: “Pero, además, la venta de droga. La mayor venta de droga en el mundo está en Estados Unidos. ¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”.

Asimismo, la mandataria mencionó que los vínculos con delincuentes sí se han comprobado en casos de agentes de la DEA, a los que, incluso, se les destituyó al acreditarse sus nexos delictivos.

“Y hay otro tema muy importante. Recientemente se dio a conocer sobre un elemento de la DEA vinculado con el narcotráfico, pero no solamente es uno, hay muchos casos, muchísimos. Por ahí había una nota que estuvimos viendo en la mañana, de un elemento de la DEA que trabajó en México y que salió en distintos medios de comunicación... Que este jefe de la DEA en México fue destituido por vínculos con abogados de capos”, dijo.

Al respecto, Sheinbaum detalló que no sabe qué pasó en este caso y tampoco si se investigó o no al agente, pero consideró que: “hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización y no estar con declaraciones que, en realidad, son políticas”.

Morena exige a la agencia mirar hacia cárteles en EU

| Por Tania Gómez |

Las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, quien vinculó al Gobierno mexicano con los cárteles del narcotráfico, fueron rechazadas por Morena al acusar al funcionario de omitir la responsabilidad de su país en el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, sostuvo que antes de emitir acusaciones contra México, la DEA debería informar sobre las organizaciones criminales que operan en territorio estadounidense y las acciones emprendidas para combatirlas.

“Sería bueno escuchar a los integrantes de esta agencia estadounidense dar información sobre los cárteles que operan en EU, porque allá también hay líderes de organizaciones criminales. Es el país con mayor consumo de drogas en el mundo”, detalló.

El legislador añadió que también sería importante conocer “qué bancos están blanqueando el dinero en ese país y qué está haciendo la autoridad estadounidense para reducir el ingreso de armas que cruzan de manera ilegal hacia México”.

El diputado afirmó: “Cuando se hacen señalamientos y no se reconoce la responsabilidad compartida, me parece que no se entiende que el origen del problema que también tiene que ver con el consumo de drogas que existe en ese país”, por lo que recomendó que ese fenómeno se enfrente mediante una estrategia de salud pública y atención a las causas.

Arturo Ávila recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al asegurar que las acusaciones formuladas en su contra terminaron por desestimarse: “En ese caso pudimos señalar que se trató de una fabricación. El (entonces) presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el expediente y pudimos ver que no había absolutamente nada más que señalamientos”.

Al concluir, el diputado consideró que las declaraciones de Terry Cole responden más al contexto político que vive Estados Unidos que a la realidad de México.

Oposición pide al régimen afrontar los señalamientos

| Por Tania Gómez |

Los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano en el Senado, Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, respectivamente, exigieron al Gobierno federal responder a los señalamientos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre presuntos vínculos entre gobiernos de Morena y el crimen organizado, al advertir que el tema no puede ser minimizado ni desviado.

Anaya Cortés afirmó que las declaraciones de la DEA confirman “lo que todos los mexicanos ya sabemos” y acusó al Gobierno federal de mantener un pacto con la delincuencia organizada.

“Qué lamentable que lo tenga que venir a decir una agencia de otro país, cuando todos los mexicanos lo sabemos. Hay vínculos entre los gobiernos de Morena y el crimen organizado y, mientras esos vínculos no se rompan, el país no se va a pacificar”, declaró.

El coordinador panista sostuvo que las autoridades deben actuar contra quienes tengan elementos para investigar y reiteró su exigencia de romper cualquier relación entre funcionarios y grupos criminales.

“Exigimos que el Gobierno rompa el pacto que tiene con el crimen organizado, porque mientras no se rompa ese pacto, el país no se va a pacificar”, expresó.

Clemente Castañeda aseguró que “cada día es más evidente la colusión de los gobiernos de Morena con el crimen organizado” y señaló que los recientes señalamientos de la DEA forman parte de una serie de hechos que deben ser aclarados.

El senador de MC cuestionó la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum a las declaraciones de la agencia estadounidense y afirmó que el Gobierno federal ha optado por desviar la atención.

Castañeda sostuvo que el Gobierno enfrenta un reto en la relación con EU: “ha hecho uso de los distractores, desviar la atención, buscar culpables un día en las oposiciones, otro día en el exembajador y otro día en cualquier otro villano ocasional, pero seguimos sin respuestas puntuales a la crisis de seguridad”.

Afianzan Panamá y México plan comercial

| Por Yulia Bonilla |

ANTE LAS ALTERACIONES económicas y geopolíticas que ha sufrido el orden global, principalmente por las decisiones tomadas por Estados Unidos, México y Panamá afianzaron su cooperación estratégica en materia comercial y conectividad, pero sobre todo refrendaron su coincidencia por la defensa del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, sobre el que la unión americana mantiene en la mira.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, con quien sostuvo una reunión por alrededor de hora y media, tras la cual ofrecieron un mensaje a medios en el que expresaron diversas coincidencias por mantener y fortalecer la relación bilateral.

El Dato: LA SRE destacó, tras la reunión, que ambos países trabajan para fortalecer las inversiones, impulsar una mayor conectividad y generar más oportunidades para las empresas

Mulino agradeció a la mandataria mexicana por respaldar la soberanía de su país y del Canal, al que se refirió como una herramienta neutral para el comercio del mundo, razón por la que además reiteró el llamado a que otras naciones se sumen al protocolo de neutralidad, ante la incertidumbre provocada por las vicisitudes internacionales.

“Los tiempos actuales demuestran como se lo he comentado a la señora presidenta, que este tipo de instrumentos protegen ante la incertidumbre y resguardan patrimonios que no solamente pertenecen al Estado en donde están clavados, sino al servicio del mundo, de la cadena de suministro internacional. En la actualidad, en el pleno siglo XXI y habiendo tenido tantas y tantas lecciones, aún el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo. Lo que genera una profunda diferencia entre naciones, una profundización de las asimetrías”, comentó.

Sheinbaum Pardo secundó la postura del panameño, al sostener que se debe fortalecer la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, para fortalecer el diálogo, concertación y cooperación entre los países.

“Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá. Panamá y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que debe de desempeñar América Latina y el Caribe en el mundo. Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo sólo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”, refrendó.

1.4 mil mdd fue el comercio bilateral registrado en 2025

En materia bilateral, Mulino comentó que en medio del crecimiento proyectado para su país al 4 por ciento para este año, ya hay 190 empresas operando en su nación, de las que únicamente dos son mexicanas, por lo que dijo esperar que esto incremente en “los próximos tiempos”.

Al externar un reconocimiento al Gobierno de México por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, adelantó que trabaja en una reunión para robustecer la integración regional que lleve a frenar el crecimiento de las “mercaderías” la violencia y recursos del narcotráfico.

“Pueden contar con Panamá, una nación hermana. Conmigo, señora Presidenta, tiene un amigo nuevo en lo personal, como presidente, para lo que podamos trabajar y para lo que usted necesite desde Panamá, ahí está el presidente Mulino, su amigo, para echar para adelante lo que tengamos que hacer”, dijo.

En tanto, Sheinbaum Pardo agradeció a Panamá por el la cooperación para erradicar el gusano barrenador del ganado, plaga que llegó a México desde 2024. Particularmente reconoció la colaboración para poner a trabajar la planta de moscas estériles con las que se busca erradicar el problema.

Subrayó el reconocimiento a Panamá por su papel estratégico para el comercio regional e internacional.

“Vivimos un momento en el que el mundo enfrenta profundas transformaciones económicas y geopolíticas. En este contexto, la cooperación entre nuestros países adquiere una importancia renovada. Nuestra región tiene la capacidad de convertirse en un espacio de crecimiento, innovación y prosperidad compartida, siempre que privilegiemos el diálogo, la complementariedad y el respeto a la soberanía de nuestras naciones”, dijo.

EU designa terroristas a Cártel de Juárez y Viagras

| Por Elizabeth Hernández |

Estados Unidos incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a sus listas de organizaciones terroristas extranjeras y a las globales especialmente designadas, medida que activa sanciones financieras y posibles consecuencias penales. El secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la determinación, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó sus registros este 15 de julio.

La clasificación entrará en vigor con la publicación de dos avisos en el Registro Federal, programada para este jueves. Los documentos señalan que Rubio consultó al fiscal general y al titular del Tesoro antes de aplicar la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El Dato: En 2025, EU designó terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

El secretario de Estado sostuvo que existe “una base fáctica suficiente” para incorporar a los grupos. También determinó que ambas estructuras cometieron, intentaron, entrenaron o representan un riesgo significativo de ejecutar actos de terrorismo que amenazan a ciudadanos, seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos. La autoridad omitió el aviso previo porque podía facilitar transferencias inmediatas de fondos.

A la organización de Juárez, Washington también la identifica como La Línea, Barrio Azteca, Organización Vicente Carrillo Fuentes y Organización de Tráfico de Drogas Carrillo Fuentes. La actualización incorporó categorías vinculadas con terrorismo, la definición de agrupación transnacional y una advertencia sobre posibles sanciones secundarias.

EL PRESUNTO líder de Los Viagras, Nicolás Sierra, en la ficha de búsqueda de EU. ı Foto: Especial

En el mismo ajuste, Los Viagras quedó registrado como un grupo creado en 2013 y conocido además como Los Blancos de Troya. El Tesoro conservó su inclusión en el programa contra el tráfico ilícito de drogas y sumó las clasificaciones de organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada. La ficha mantiene la referencia a la Orden Ejecutiva firmada por el presidente de EU, Donald Trump, hace un año y señala el riesgo de sanciones secundarias.

Dentro del régimen financiero, la medida bloquea activos situados en territorio de EU o bajo posesión de sus ciudadanos. También prohíbe transacciones sin licencia con las entidades incluidas. La regla alcanza compañías que pertenezcan directa o indirectamente en 50 por ciento o más a uno o varios sancionados, aunque no figuren por separado.Con la nueva clasificación, la ley permite procesar a quien proporcione de forma consciente apoyo material o recursos, intente hacerlo o participe en una conspiración.

Ese concepto abarca dinero, servicios, capacitación, asesoría especializada, personal y transporte. El delito contempla hasta 20 años de prisión y multa. Cuando esa ayuda cause una muerte, la condena puede extenderse o llegar a cadena perpetua. Bajo el código de EU, las instituciones financieras que detecten fondos vinculados con una organización terrorista extranjera deben conservar el control e informar al Tesoro. El incumplimiento consciente puede generar una sanción civil de 50 mil dólares por infracción o el doble del monto que el banco debió retener, esto se aplica según la cantidad mayor.

Otra consecuencia alcanza el terreno migratorio. Las leyes federales consideran inadmisibles a representantes o integrantes extranjeros de una organización terrorista, además de quienes recluten miembros, recauden recursos o aporten respaldo material. Esa condición puede impedir visas, negar el ingreso al país y cerrar el acceso al asilo. Si la persona ya se encuentra en el país, queda sujeta a deportación. En ciertos casos, la restricción se extiende al cónyuge e hijos.

FGR confirma: El Jando era el piloto del CDS

| Por Elizabeth Hernández y Yulia Bonilla |

La identificación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, como el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, ocurrió 16 meses después de su captura, plazo que fue cuestionado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó a la Fiscalía General de la República explique cómo verificó la identidad del piloto y por qué no estableció antes su participación en el vuelo del 25 de julio de 2024.

“Que la fiscalía aclare”, respondió la mandataria, al ser consultada sobre el procesamiento del detenido, quien proporcionó otro nombre cuando fuerzas federales lo aprehendieron el 8 de febrero de 2025 en la localidad de Jesús María, Culiacán. El operativo de la detención de Núñez Ojeda ocurrió siete meses después del traslado de Zambada García a Nuevo México y dejó un militar muerto, además de cinco elementos lesionados.

Imagen distribuida recientemente por el FBI de El Mayo al bajar del avión que lo trasladó desde Culiacán al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024. ı Foto: Especial

Fue hasta junio de este año, durante una revisión de las carpetas vinculadas con el caso, cuando peritos de la FGR encontraron coincidencias de voz y huellas dactilares entre Núñez Ojeda y la persona que condujo la aeronave donde secuestraron a Ismael Zambada. Los expedientes también permitieron establecer que utilizaba la identidad de Alejandro Ojeda Ávila para evadir a las autoridades.

Durante su comparecencia ante el Ministerio Público federal, el sospechoso volvió a identificarse con datos distintos. Dictámenes periciales posteriores fijaron su nombre verdadero y lo ubicaron como integrante de alto nivel de Los Menores, célula armada del Cártel de Sinaloa (CDS). Sin embargo, él negó cualquier relación con la organización en un interrogatorio realizado antes de su extradición.

Tras el enfrentamiento que precedió a su captura, un juez lo vinculó a proceso por varios delitos, entre ellos portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La FGR lo catalogó como un “riesgo para la seguridad nacional”, valoración que formó parte del análisis previo a su entrega a autoridades estadounidenses en agosto del año pasado.

Respecto al traslado existe una diferencia entre la información de la FGR y la versión expuesta desde la Presidencia. La institución señaló que México envió a Núñez Ojeda “junto con otras 25 personas” consideradas de alta peligrosidad, lo que implica un grupo de 26. En contraste, el informe referido durante la conferencia matutina lo presentó como parte de un paquete de 25 detenidos. Ninguna de las instancias aclaró esa discrepancia.

Sheinbaum Pardo respaldó la legalidad de la operación y sostuvo que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó las entregas con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional. Explicó que el Gabinete de Seguridad participó en las reuniones y revisó cada expediente con base en su nivel de riesgo, aunque precisó que ella no intervino personalmente en esas sesiones.

La Presidenta sostuvo que la FGR deberá ampliar la información sobre la identificación tardía: “Ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos cuenta con el análisis de riesgo”, afirmó al defender el procedimiento seguido para remitir a los acusados a las autoridades estadounidenses.

Pese a la entrega de Núñez Ojeda, las pesquisas mexicanas continúan abiertas. La institución conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y otros elementos incorporados a las carpetas, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica con el país vecino. El expediente busca precisar el papel de Núñez Ojeda en el vuelo que terminó con la detención de Zambada García y Guzmán López en el territorio estadounidense.