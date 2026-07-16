Morena exige a la agencia mirar hacia cárteles en EU

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila

Las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, quien vinculó al Gobierno mexicano con los cárteles del narcotráfico, fueron rechazadas por Morena al acusar al funcionario de omitir la responsabilidad de su país en el consumo de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, sostuvo que antes de emitir acusaciones contra México, la DEA debería informar sobre las organizaciones criminales que operan en territorio estadounidense y las acciones emprendidas para combatirlas.

“Sería bueno escuchar a los integrantes de esta agencia estadounidense dar información sobre los cárteles que operan en EU, porque allá también hay líderes de organizaciones criminales. Es el país con mayor consumo de drogas en el mundo”, detalló.

El legislador añadió que también sería importante conocer “qué bancos están blanqueando el dinero en ese país y qué está haciendo la autoridad estadounidense para reducir el ingreso de armas que cruzan de manera ilegal hacia México”.

El diputado afirmó: “Cuando se hacen señalamientos y no se reconoce la responsabilidad compartida, me parece que no se entiende que el origen del problema que también tiene que ver con el consumo de drogas que existe en ese país”, por lo que recomendó que ese fenómeno se enfrente mediante una estrategia de salud pública y atención a las causas.

Arturo Ávila recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al asegurar que las acusaciones formuladas en su contra terminaron por desestimarse: “En ese caso pudimos señalar que se trató de una fabricación. El (entonces) presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el expediente y pudimos ver que no había absolutamente nada más que señalamientos”.

Al concluir, el diputado consideró que las declaraciones de Terry Cole responden más al contexto político que vive Estados Unidos que a la realidad de México.