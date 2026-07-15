Claudia Sheinbaum recibe al Presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, con quien sostendrá una reunión y posteriormente ofrecerán un mensaje conjunto a medios.
Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro, en la que estuvieron acompañados por la esposa del mandatario de Panamá, Maricel Cohen de Mulino.
Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; y la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano.
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Por Panamá, los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez; de Comercio e Industria, Julio Armando Moltó Alain; de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos; y de Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clement; la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler Herrera; el asesor Presidencial, Marcos Caisutti y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montilla.
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FGR