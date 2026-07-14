Roberto Velasco recibe al presidente de Panamá en su arribo a México, previo a reunión con Sheinbaum

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este martes a México para realizar una visita oficial durante la cual sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, como parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por fortalecer la relación bilateral.

A su llegada al país, el mandatario panameño y su esposa, Maricel Cohen, fueron recibidos por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien encabezó la ceremonia de bienvenida en representación del Gobierno de México. En la recepción también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el encuentro entre José Raúl Mulino y Claudia Sheinbaum se llevará a cabo este miércoles en Palacio Nacional, donde abordarán diversos temas de la agenda bilateral.

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El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a México al presidente de Panamá (@presidenciapma), José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino), y a su esposa, Maricel Cohen. El mandatario panameño sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) el… pic.twitter.com/MhKD3cbkBC — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 14, 2026

De acuerdo con la cancillería mexicana, la visita del presidente panameño tiene como propósito reforzar la cooperación entre ambas naciones mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos en áreas estratégicas para los dos países.

Entre los temas que estarán sobre la mesa destacan el fortalecimiento del intercambio comercial, la promoción de nuevas inversiones, el impulso al sector agropecuario y los programas de cooperación para el desarrollo, considerados prioritarios dentro de la relación entre México y Panamá.

La SRE señaló que ambos gobiernos mantienen el compromiso de seguir estrechando los lazos diplomáticos y ampliar la colaboración en asuntos de interés común, con el objetivo de generar mayores oportunidades económicas y de cooperación regional.

La reunión en Palacio Nacional también servirá para dar continuidad al diálogo político entre México y Panamá, dos países que mantienen una relación diplomática basada en la cooperación, el comercio y el trabajo conjunto en distintos foros regionales e internacionales.

Con esta visita oficial, el Gobierno de Panamá busca fortalecer los vínculos con la administración de Claudia Sheinbaum y explorar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambas naciones.

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MSL