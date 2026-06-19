Princesa de Japón visita Nuevo León; inaugura Jardín Japonés

La Princesa Hisako de Takamado de Japón realizó una visita oficial a Nuevo León este viernes, marcando un hito en las relaciones bilaterales. Fue recibida por el Gobernador Samuel García Sepúlveda y participó en la inauguración de un Jardín Japonés en el Nuevo Parque del Agua, simbolizando la amistad y cooperación cultural.

Esta visita subraya la importancia de Nuevo León como socio clave para Japón en México. El encuentro diplomático, celebrado en el Palacio de Gobierno, contó con la presencia de Mariana Rodríguez Cantú.

El mandatario estatal y la Princesa dialogaron sobre la sólida amistad y el intercambio cultural que caracteriza la relación entre Japón y Nuevo León, entidad que alberga una significativa comunidad y presencia de empresas japonesas.

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Hoy, junto a @marrdzcantu, recibimos en Nuevo León a su Alteza Imperial, la Princesa Takamado de Japón, Patrona Honoraria de la Asociación Japonesa de Futbol, en Nuevo León.



En nuestra gira de trabajo en Japón la invitamos a asistir al partido 1000 de la FIFA en Nuevo León y es… pic.twitter.com/psigNvL2Wt — Samuel García (@samuel_garcias) June 20, 2026

La relación Japón-Nuevo León se ha consolidado como una de las más relevantes en inversión extranjera directa en México. Japón es uno de los principales socios comerciales, con más de 60 empresas niponas operando en sectores estratégicos como el automotriz, autopartes y manufactura avanzada, pilares para el desarrollo industrial y el empleo local.

Como parte del protocolo, el Gobernador García obsequió a la Princesa Takamado una pieza de alabastro de Galeana, Nuevo León, diseñada por Jorge Diego Etienne y Francisco Charles.

Esta obra simboliza el diálogo entre tradición e innovación, así como los lazos de amistad. La Princesa, conocida por su diplomacia cultural, fue invitada por el Gobernador a un futuro partido del Mundial de fútbol entre México y Japón.

Posterior a su visita oficial, la Alteza Imperial recorrió el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa.

Este espacio, concebido para fomentar el entendimiento y la buena voluntad entre ambas naciones, se suma a la tradición de grandes parques que integran elementos culturales y paisajísticos.

La agenda de la Princesa en Nuevo León también incluyó una visita al Museo de Historia Mexicana. Esta gira busca fortalecer lazos diplomáticos y económicos, y promover mayor entendimiento cultural entre Japón y México, sentando bases para futuras colaboraciones y enriquecimiento mutuo.

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MSL