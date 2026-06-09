Samuel García entrega 30 nuevas unidades de transporte para rutas 5 y 405 al sur de Monterrey

El gobernador Samuel García durante la entrega de las nuevas unidades de transporte.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la entrega de 30 nuevas unidades que se incorporan a las rutas 5 y 405 en la zona de La Estanzuela, al sur de Monterrey, como parte del proceso de modernización del transporte público que impulsa su administración.

Acompañado también por el director general de Metrorrey, Abraham Vargas Molina, así como por autoridades estatales y representantes del sector transportista, el mandatario estatal destacó que la renovación de la flotilla forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad y ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente para las familias de Nuevo León.

Samuel García señaló que uno de los principales retos que encontró su gobierno fue el deterioro del sistema de transporte público, derivado de años sin inversión en nuevas unidades. Ante ello, afirmó que la actual administración emprendió una transformación que permitirá alcanzar una meta histórica de 4 mil nuevos camiones circulando en todo el estado.

“Vamos a llegar a 4 mil nuevos camiones para que toda la gente tenga un transporte digno, seguro y con clima.(...) Me da mucho gusto venir a la Estanzuela, al sur de la ciudad de Monterrey. Que sepan que estamos trabajando, que estamos arreglando la seguridad, estamos arreglando el agua, la movilidad y los camiones” Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León



Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. ı Foto: Cortesía

El gobernador resaltó que las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, internet, sistemas de videovigilancia conectados al C5 y mejores condiciones de seguridad para usuarios y operadores.

Por su parte, Abraham Vargas informó que las 30 unidades nuevas serán destinadas a las rutas 5 y 405, cuyos recorridos se desarrollan principalmente dentro del municipio de Monterrey y conectan a las colonias del sur con el centro de la ciudad.

Explicó que la modernización beneficiará de manera directa a más de 157 mil habitantes y permitirá retirar unidades con más de dos décadas de antigüedad para sustituirlas por autobuses modelo 2026.

Asimismo, destacó que con esta entrega se concluye la reestructuración del transporte en la Cuenca Sur de Monterrey, que también comprende sectores de San Pedro, y anunció que los trabajos continuarán en los municipios de Santa Catarina y García.

“Esta ruta tiene una característica muy particular que su recorrido lo tiene 100 por ciento dentro del municipio de Monterrey. Esta ruta tiene su origen en Monterrey y su destino en el centro de Monterrey. (...) Con la reestructuración de estas dos rutas estamos concluyendo la reestructuración en la Cuenca Sur de Monterrey, que también incluye San Pedro y la parte centro” Abraham Vargas Molina, director general de Metrorrey



Aspecto de las nuevas unidades de transporte que operarán al sur de Monterrey. ı Foto: Cortesía

Vargas Molina subrayó que la transformación del sistema de transporte no sólo implica la incorporación de nuevas unidades, sino también la profesionalización de las empresas transportistas, mejores condiciones laborales para los operadores y una supervisión permanente para garantizar frecuencias adecuadas y un servicio de calidad para los usuarios.

Asistieron al evento el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, la subsecretaria del Trabajo, Mayra Rendón Macho, el comandante de la Unidad Especializada para Transporte de Fuerza Civil, Óscar Maya Sánchez, y los transportistas Mario de la Garza, Juan Méndez y José C. Álvarez; además de diputados federales, diputados locales, operadores del transporte y elementos de Fuerza Civil.

cehr