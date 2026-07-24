Samuel y Mariana inauguran Puente Capullos en Nuevo León; une el Distrito Infantil con el Parque del Agua

Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú lideran el proyecto de infraestructura que beneficia a la infancia de Capullos.

El legado de obras mundialistas en Nuevo León también se vive en los espacios públicos que hoy conectan a las familias con nuevas experiencias de convivencia, recreación y contacto con la naturaleza. Bajo esta visión, el Gobernador Samuel García Sepúlveda ha consolidado proyectos como el Puente Capullos, una obra que ya funciona como enlace directo entre el Distrito Infantil y el Parque del Agua.

El puente forma parte de una visión de infraestructura pública que integra la movilidad peatonal, la accesibilidad, la infancia y los espacios recreativos en una misma zona. Su conexión con el Parque del Agua permite que niñas, niños, adolescentes, familias, adultos mayores y personas con discapacidad se trasladen de manera más segura a uno de los nuevos puntos de encuentro del estado.

Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú durante la supervisión del proyecto que beneficia a la infancia de Capullos ı Foto: Gobierno NL

Durante la justa mundialista, el Parque del Agua se convirtió en un espacio de concentración familiar, con gastronomía, bailes regionales, artesanías, dulces típicos de la región y transmisiones de los partidos en su anfiteatro. Ahora, más allá del evento deportivo, este entorno se integra a un corredor recreativo conectado con el Distrito Infantil, el Río La Silla, el Zoológico La Pastora y el Estadio Monterrey.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la relevancia de este nuevo entorno urbano y natural en Guadalupe, así como el valor del Río La Silla como parte de la identidad del proyecto.

“Estamos haciendo primer mundo, aquí en Guadalupe, no tengo ninguna duda porque a este parque hemos tenido oportunidad de ir de giras internacionales de inversión, fuimos a Corea, Japón, a Suecia, a Holanda y tienen, por supuesto, parques hermosos, pero ya quisieran tener un río vivo y limpio como el Río La Silla”, expresó el Gobernador.

Vecinos de la zona caminan con sus mascotas a través del nuevo conector peatonal que une áreas recreativas y naturales. ı Foto: Gobierno NL

La obra también se vincula con la renovación de Capullos y con la creación de un entorno más digno, activo e integrado para la infancia. En ese sentido, García Sepúlveda resaltó que el Distrito Infantil suma espacios educativos, deportivos y recreativos para las niñas, los niños y los adolescentes que forman parte de Capullos.

El Puente Capullos facilita un tránsito seguro e incluyente, apto para personas con movilidad reducida y usuarios en patines. ı Foto: Gobierno NL

“Este es el DIFneylandia que soñamos para nuestros niños. Si uno entra a Capullos, ya es un parque. Cancha, juegos, escuela, sala de cine, alberca. Es realmente de primer mundo lo que les estamos dando a los niños de Capullos”, señaló.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, Titular de AMAR a Nuevo León, subrayó que el Puente Capullos nació con el propósito de abrir nuevas experiencias para las niñas, niños y adolescentes, al conectarlos con el entorno exterior, la recreación y la convivencia.

Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú lideran el proyecto de infraestructura que beneficia a la infancia de Capullos. ı Foto: Gobierno NL

“Con un sueño y una visión de conectar a los niños de Capullos con el mundo exterior. En experiencias, en diversión, en recreación, en salud. Y creo que se ha estado logrando a través de este distrito infantil aquí en el municipio de Guadalupe”, expresó Mariana Rodríguez.

Además de su valor social, el puente también tiene un componente inclusivo. Su diseño facilita el paso de familias, personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios de distintos medios de movilidad, como bicicletas, scooters, patines o dispositivos de apoyo.

Ciclistas aprovechan la nueva vía elevada para trasladarse de manera segura sin exponerse al tráfico vehicular de las avenidas. ı Foto: Gobierno NL

“Aunque tenga este nombre, es un puente abierto a todo el público, a todas las familias. Las rampas son sumamente importantes para todas las personas, con alguna discapacidad, algún adulto mayor, algún aparato de movilidad, bici, scooter, patines, lo que quieran”, afirmó la Titular de AMAR a Nuevo León.

Con esta conexión, el Puente Capullos fortalece la movilidad peatonal segura y accesible entre el Distrito Infantil y el Parque del Agua y se integra a un corredor natural y recreativo pensado para la convivencia de las familias de Nuevo León.

El Parque del Agua ofrece espacios de convivencia familiar, áreas verdes y conectividad directa con el Río La Silla. ı Foto: Gobierno NL

Para quienes transitan por esta zona, este Puente se ha vuelto un espacio que promueve una movilidad incluyente y segura por lo que diariamente transitan personas caminando acompañadas con sus mascotas, en bicicletas o en patines.

Ciudadanos opinan de la conexión de Puente Capullos - Parque del Agua

La señora Irene Vázquez, quien diariamente acude a caminar con su perrito “Toby” señaló que estos espacios como el Puente Capullos y el Parque del Agua valen completamente la pena; son seguros, tranquilos y además permiten tener una conexión con la naturaleza.

Vecinos de la zona caminan con sus mascotas a través del nuevo conector peatonal que une áreas recreativas y naturales. ı Foto: Gobierno NL

“La verdad me parece muy funcional; yo todos los días asisto aquí al parque para caminar con el perro y damos una vuelta por el Parque del Agua. Entonces el puente nos ayuda mucho a conectarnos de un punto a otro.

“El Parque está genial porque ayuda a que la caminata sea un poquito diferente. Está muy bonito. Vengan y aprovechen ahora en las vacaciones, que se den la vuelta; es una conexión con la naturaleza muy buena”, mencionó la señora Irene Vázquez.

La infraestructura incluyente del proyecto permite el paso fluido de personas con aparatos de movilidad y adultos mayores. ı Foto: Gobierno NL

Para quienes transitan en bicicleta, esta conexión es un espacio que les brinda seguridad, pues les evita exponerse en las avenidas. Tal es el caso de Jaqueline Jiménez y Eduardo Zárate, quienes aseguran que vale la pena recorrer el Puente y el Parque del Agua.

“Es muy bueno porque gracias a ello no tenemos que irnos por la avenida, es un poquito más seguro para los que andamos en bici, ya que por la avenida corremos riesgo. Está muy bonito, es algo nuevo, te distraes y conocemos un poquito más”, señaló Jaqueline Jiménez.

El Puente Capullos facilita un tránsito seguro e incluyente, apto para personas con movilidad reducida y usuarios en patines. ı Foto: Gobierno NL

Incluso para quienes por primera vez el Puente Capullos, como Víctor Rodríguez y Miguel Barrera, quienes recorrieron este espacio en patines, han destacado que además de ser seguro, está muy bonito y completo. Además que la conexión a través de los corredores verdes es fluida y sin problema alguna.

“La verdad muy padre, me gustó mucho la vía y también remodelaron y ahorita que apenas conocemos el puente y es la primera vez que cruzamos está muy padre”, comentó Víctor Rodríguez.

Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú durante la supervisión del proyecto que beneficia a la infancia de Capullos ı Foto: Gobierno NL

“Yo los invito a que vengan porque sí está muy completo, está muy padre la conexión que hicieron, nosotros venimos desde Fundidora y, de hecho no nos encontramos con ningún inconveniente, todo está muy padre”, agregó Víctor Barrera.

Sigue leyendo:

am