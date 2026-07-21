Carretera Interserrana avanza en Nuevo León; mejora logística nacional

La construcción de la Carretera Interserrana en Nuevo León avanza, prometiendo una mejora sustancial en la conectividad y el transporte de mercancías para millones de mexicanos; el Gobernador Samuel García supervisó recientemente el progreso del Tramo 3 en Galeana, destacando la importancia de esta vía para el desarrollo económico regional y nacional.
Durante su visita, el mandatario revisó las obras del Puente Y Griega de Arriba y el Puente sobre el Río Colorados, estructuras clave que facilitarán el flujo de carga pesada; estos puentes son esenciales para que la nueva carretera conecte de manera eficiente a Nuevo León con estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila y la Ciudad de México.
García Sepúlveda enfatizó que la Interserrana reducirá significativamente los tiempos de traslado y los costos logísticos para las empresas, beneficiando directamente a los consumidores y productores; “Estos puentes son muy importantes porque, cuando terminemos la carretera, facilitarán fletes enormes de logística y cargamento que va y viene de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Querétaro, Saltillo y Ciudad de México“, afirmó.
PAN Guanajuato abre registros para los ‘Defensores de la Patria’; Romero Hicks y Alan Márquez se apuntan
El proyecto, que abarca cerca de 90 kilómetros, se divide en tres tramos: el Tramo 1 en Montemorelos, el Tramo 2 en Rayones y el Tramo 3 en Galeana, donde actualmente se concentra la mayor parte de los trabajos; la meta es concluir este año el Tramo 3, que une el entronque de la Carretera 57 en San Roberto con las vías hacia Galeana e Iturbide, así como el Tramo 1.
La Carretera Interserrana representa una solución a una demanda histórica de infraestructura en la región; el Gobernador recordó que este proyecto permaneció pendiente por más de sesenta años, debido a su complejidad técnica; “Fue una carretera muy compleja, por eso nadie se animaba a hacerla. Sesenta años esperándola”, comentó.
Su finalización este año no solo modernizará la red vial de Nuevo León, sino que también fortalecerá la competitividad logística de México, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en el noreste del país.
Te puede interesar:
- Gobierno de Nuevo León aclara pagos a ayuntamientos; ‘no hay deuda’, afirma
- C5 Ambiental refuerza vigilancia y protección ambiental en Nuevo León
- Fan Festival Nuevo León rompe récords: 2.5 millones viven el Mundial en Parque Fundidora
- Andrés Mijes se registra para 4T en Nuevo León; busca recuperar valores originales
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR