Carretera Interserrana avanza en Nuevo León; mejora logística nacional

La construcción de la Carretera Interserrana en Nuevo León avanza, prometiendo una mejora sustancial en la conectividad y el transporte de mercancías para millones de mexicanos; el Gobernador Samuel García supervisó recientemente el progreso del Tramo 3 en Galeana, destacando la importancia de esta vía para el desarrollo económico regional y nacional.

Durante su visita, el mandatario revisó las obras del Puente Y Griega de Arriba y el Puente sobre el Río Colorados, estructuras clave que facilitarán el flujo de carga pesada; estos puentes son esenciales para que la nueva carretera conecte de manera eficiente a Nuevo León con estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila y la Ciudad de México.

Los frentes de trabajo ubicados en el municipio de Galeana mantienen el ritmo de perforación para cumplir los plazos trazados. ı Foto: Especial.

García Sepúlveda enfatizó que la Interserrana reducirá significativamente los tiempos de traslado y los costos logísticos para las empresas, beneficiando directamente a los consumidores y productores; “Estos puentes son muy importantes porque, cuando terminemos la carretera, facilitarán fletes enormes de logística y cargamento que va y viene de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Querétaro, Saltillo y Ciudad de México“, afirmó.

El proyecto, que abarca cerca de 90 kilómetros, se divide en tres tramos: el Tramo 1 en Montemorelos, el Tramo 2 en Rayones y el Tramo 3 en Galeana, donde actualmente se concentra la mayor parte de los trabajos; la meta es concluir este año el Tramo 3, que une el entronque de la Carretera 57 en San Roberto con las vías hacia Galeana e Iturbide, así como el Tramo 1.

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Arrancamos la gira por el sur supervisando la construcción de la Carretera Interserrana. Sin duda este carreterón es uno de los proyectos más ambiciosos de este gobierno, y por sus magnitudes podríamos decir que es un proyecto… pic.twitter.com/RfatYjWOEg — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2026

La Carretera Interserrana representa una solución a una demanda histórica de infraestructura en la región; el Gobernador recordó que este proyecto permaneció pendiente por más de sesenta años, debido a su complejidad técnica; “Fue una carretera muy compleja, por eso nadie se animaba a hacerla. Sesenta años esperándola”, comentó.

Su finalización este año no solo modernizará la red vial de Nuevo León, sino que también fortalecerá la competitividad logística de México, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la inversión en el noreste del país.

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JVR