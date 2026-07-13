Gobierno de Nuevo León aclara pagos a ayuntamientos; ‘no hay deuda’, afirma

El titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, Ulises Carlín de la Fuente, exhortó a los alcaldes a revisar las cifras oficiales.

Los ayuntamientos de Nuevo León no tienen adeudos pendientes por parte del Gobierno del Estado. Así lo afirmó Ulises Carlín de la Fuente, encargado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, quien aseguró que los recursos federales y estatales se han entregado de manera exacta y oportuna a las administraciones municipales.

Esta declaración busca aclarar la situación financiera entre el estado y las demarcaciones locales, en un contexto donde la transparencia en el manejo de fondos públicos es crucial para los ciudadanos. La información detallada sobre estas entregas se hizo pública este lunes en el Periódico Oficial del Estado.

ASF avala la gestión de los recursos

Carlín de la Fuente enfatizó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) avala la gestión de los recursos. La ASF, a finales del mes pasado, realizó una fiscalización exhaustiva sin detectar irregularidades ni observaciones, confirmando la correcta administración y distribución de las partidas presupuestales.

TE RECOMENDAMOS: Ocurrió en Mocorito Vinculan a proceso a cuatro detenidos tras persecución y rescate de persona secuestrada en Sinaloa

El funcionario explicó que la Tesorería tiene la obligación de transparentar los pagos de cada fondo, haciendo esta información accesible para el análisis público. “Es falso que exista un adeudo, pues nosotros damos a conocer lo que pagamos por cada fondo, es información pública”, señaló.

Los informes consolidados por la Auditoría Superior de la Federación validan la correcta distribución de los fondos estatales y federales. ı Foto: Especial.

Respecto a la percepción de una posible baja en las participaciones, Carlín de la Fuente atribuyó esta situación a un fenómeno nacional: la disminución en la recaudación de ingresos a nivel federal. Este factor genera un “efecto dominó” que impacta directamente tanto a los estados como a los municipios en todo el país.

“Hay una baja en la captación tributaria a nivel federal, y eso provoca un efecto dominó en estados y municipios a nivel nacional", detalló, descartando que la causa sea una retención por parte del Gobierno de Nuevo León.

Publican reporte trimestral de participaciones federales y estatales

El reporte trimestral de participaciones federales y estatales entregadas a los municipios, publicado hoy, refuerza la postura de la administración estatal. Este documento es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y para que la ciudadanía pueda verificar el flujo de los recursos.

Además, el encargado de la Tesorería agregó que, en el caso de recursos vinculados a la presentación de proyectos conforme a la Ley de Coordinación Hacendaria, se realizará el análisis correspondiente. En caso de dudas, se abrirá un diálogo directo con los tesoreros de los ayuntamientos que lo soliciten, garantizando un canal de comunicación abierto.

Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación ya había informado semanas atrás que no encontró irregularidades en la entrega de transferencias financieras por parte del Estado de Nuevo León, lo que respalda la versión oficial de la Secretaría de Finanzas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR