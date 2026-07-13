Vinculan a proceso a cuatro detenidos tras persecución y rescate de persona secuestrada en Sinaloa

Iván “N”, Jorge “N”, Patricio “N” y Ezequiel “N” fueron vinculados a proceso a un mes de su detención tras una persecución en el municipio de Mocorito, Sinaloa.

Según un informe del Gabinete de Seguridad, los cuatro hombres fueron aprehendidos el pasado 11 de junio luego de una persecución sobre la carretera Pericos-Badiraguato, que terminó con la liberación de una persona privada de su libertad y el aseguramiento de seis armas de fuego.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que los individuos, a bordo de dos vehículos, lanzaron ponchallantas sobre la carretera para intentar frenar a los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Posteriormente, los elementos federales dieron alcance a los ocupantes y descubrieron que tenían a una persona privada de la libertad.

Tras el operativo, los cuatro hombres quedaron bajo custodia de las autoridades y al interior de las unidades localizaron 5 fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles, 19 cargadores de distintos calibres, además de chalecos tácticos y una cubeta con ponchallantas.

La #FGR a través de #FEMDO, aportó datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso contra Iván “N”, Jorge “N”, Patricio “N” y Ezequiel “N”, por su posible participación en delitos de posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y… pic.twitter.com/l28LaVKqgo — FGR México (@FGRMexico) July 14, 2026

Dan prisión preventiva a detenidos en Mocorito

Poco más de un mes después, este 13 de julio, la FGR presentó a los detenidos ante un juez federal por su posible responsabilidad en los delitos de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y privación ilegal de la libertad.

Además, el Ministerio Público Federal imputó a los cuatro hombres el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo. En los casos de Iván “N”, Jorge “N” y Ezequiel “N”, la acusación incluyó la agravante “de al que porte dos o más armas”.

Con los datos aportados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el juez vinculó a proceso a los imputados e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria , periodo en el que la FGR deberá reunir los elementos restantes para continuar el procedimiento penal.

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cehr