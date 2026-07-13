Alejandro Álvarez va a juicio por fraude

Un juez federal vinculó a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga por su probable responsabilidad en defraudación fiscal, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba. El juzgador también ordenó prisión preventiva y concedió cuatro meses para completar la investigación complementaria. La medida cautelar permanecerá vigente en esta etapa.

El caso deriva de la posible omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2016, conducta que habría causado un perjuicio al erario federal. La institución no precisó el monto reclamado ni explicó cuándo detectó el presunto incumplimiento tributario atribuido al imputado.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentó la orden de captura en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Tras el arresto, Álvarez Puga compareció ante la autoridad judicial que resolvió sujetarlo a proceso y mantenerlo privado de la libertad durante las siguientes diligencias.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), expuso los elementos que sustentaron la imputación. Esa resolución permitió continuar con la integración del asunto antes de que concluya el periodo establecido por el órgano jurisdiccional.

La FGR aclaró que este asunto “no tiene relación alguna” con los procedimientos de extradición que enfrentan en EU, Víctor Manuel Álvarez Puga, hermano del procesado, e Inés Gómez Mont. A ellos se les requiere por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con el fallo judicial contra Alejandro Mario, la causa por defraudación fiscal seguirá una ruta independiente del proceso que involucra a su hermano y a la conductora Inés Gómez Mont. Al término de los cuatro meses, el Ministerio Público Federal deberá definir las siguientes actuaciones dentro del expediente penal.