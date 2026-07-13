Va a mercado de EU azúcar mexicana: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal logró que Estados Unidos inicie la regularización de la entrada de la industria azucarera y productores de caña de azúcar mexicanos a ese país.

A través de un comunicado, explicó que el gobierno de Estados Unidos estimó que necesitará hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027, un volumen 512 por ciento superior al previsto para la temporada en curso. El ajuste abre la posibilidad de que la industria nacional pague hasta cuatro mil 760 millones de pesos adicionales a 17 mil productores de caña, informó el Gobierno de México.

Cañaverales de Cuautla, Morelos, el 12 de noviembre de 2025. ı Foto: Cuartosuro

La Presidencia atribuyó la nueva proyección al diálogo bilateral que inició en noviembre de 2025 con la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins. Señaló que ese acercamiento permitió comenzar la “regularización del acceso” al principal destino comercial.

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A diferencia de una reapertura después de una prohibición total, el cambio consiste en ampliar de forma considerable el límite disponible para los envíos. En marzo, el Departamento de Agricultura calculaba para 2025-2026 una cuota de 199 mil 252 toneladas métricas, cifra 56 por ciento menor a la del periodo anterior.

Durante los primeros cinco meses de esa temporada, México colocó 76 mil 183 toneladas bajo el cupo estadounidense, 43 por ciento menos frente al mismo lapso del ciclo previo. La reducción obligó a los ingenios a dirigir una parte mayor de sus excedentes hacia otros mercados, mientras los precios internos enfrentaban presión por la oferta disponible.

México y Estados Unidos regulan este comercio mediante acuerdos vigentes desde 2014, modificados en 2017, que suspendieron la aplicación de derechos antidumping y compensatorios.

Las reglas fijan precios mínimos, imponen licencias por embarque, limitan el azúcar refinada y calculan cada año el volumen exportable con base en las necesidades del mercado vecino.

Con el informe mundial de oferta y demanda agrícola publicado el pasado 10 de julio, la autoridad estadounidense elevó a un millón 346 mil toneladas cortas con valor crudo sus importaciones previstas desde México para el periodo entre este año y el siguiente.

La conversión equivale aproximadamente al millón 152 mil toneladas métricas citadas por la administración federal.

Para el periodo actual, ese mismo reporte mantiene una estimación de 220 mil toneladas cortas procedentes del país. La diferencia explica el aumento, aunque la cifra corresponde a una previsión oficial y no a operaciones concretadas.

Según el Departamento de Agricultura, la producción mexicana alcanzaría cinco millones 377 mil toneladas métricas en la próxima temporada. Las exportaciones totales sumarían un millón 292 mil, con la mayor parte destinada a Estados Unidos conforme a los acuerdos bilaterales.

Respecto del beneficio para el campo, el comunicado calculó un incremento potencial de hasta cuatro mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria a los cañeros. La autoridad no detalló algún mecanismo de distribución ni un monto individual para cada beneficiario.

ANTECEDENTES

La recuperación del acceso ocurre tras un periodo de restricciones y recorte a los ingresos del sector.

Las cuotas de exportación disminuyeron a 200 mil toneladas.

Ventas de azúcar perdieron valor frente a años anteriores.

En los primeros meses de 2026, las exportaciones registraron una caída respecto al mismo periodo de 2025.

El Gobierno de México impulsó negociaciones con autoridades estadounidenses.

El tema se convirtió en uno de los asuntos agrícolas relevantes rumbo a la revisión del T-MEC.

Presidenta dice que su Gobierno “da al pueblo”

| Por Elizabeth Hernández |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Zacatecas la creación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de universidades públicas, un apoyo destinado al transporte que comenzará con asambleas informativas en septiembre.

El programa contará con recursos del Gobierno federal y de la administración estatal, como parte de un esquema que busca cubrir la trayectoria escolar desde primaria hasta nivel superior, anunció la mandataria durante el evento Becas para el Bienestar presentado a la comunidad.

El Dato: Durante una asamblea en Río Grande, la mandataria se comprometió con los profesores locales a realizar una consulta democrática para definir el sistema de evaluación.

Durante el evento, Sheinbaum Pardo lanzó un contraste político entre administraciones pasadas al defender los programas universales y la expansión de planteles gratuitos: “Hay gobiernos que quitan y hay quienes damos, y nosotros somos de los que le damos al pueblo”, sostuvo ante alumnos, docentes y familiares.

El nuevo apoyo para universitarios completará la ruta de beneficios que Claudia Sheinbaum expuso durante su visita. Niñas y niños inscritos en primarias públicas recibirán dos mil 500 pesos anuales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar para comprar útiles y uniformes. El depósito comenzará en agosto para quienes ya cuentan con ese medio de pago, según informó la Jefa del Ejecutivo, quien dirigió buena parte de su mensaje a madres y padres ante los gastos del inicio del ciclo escolar.

La mandataria explicó que la beca Rita Cetina cambia cuando el alumno ingresa a secundaria, etapa en la que una familia recibe mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con aumentos en hogares

donde existan dos o tres hijos dentro de ese nivel. Al concluir esa fase, los jóvenes de preparatorias públicas acceden al apoyo Benito Juárez. La beca Gertrudis Bocanegra dará apoyo de transporte a quienes cursen una carrera universitaria en instituciones públicas de Zacatecas.

A lo largo de su intervención, la titular del Ejecutivo defendió el carácter universal de estos recursos y rechazó que la calificación determine quién puede obtenerlos. Expuso que el desempeño académico también depende de factores como la alimentación o los problemas familiares, por lo que el propósito oficial consiste en que los alumnos lleguen “parejitos a la escuela” y dispongan de condiciones mínimas para continuar sus estudios.

Desde esa postura, sostuvo que el esfuerzo personal conserva un papel central, pero planteó que las diferencias económicas no deben separar a quienes comparten un salón. La mandataria recordó que impartió clases durante casi 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y afirmó que toda evaluación contiene un componente subjetivo.

La mandataria también anunció la ampliación de infraestructura educativa e informó que su administración proyecta 200 mil nuevos lugares de educación media superior en el país.

Zacatecas también sumará un programa estatal al sistema federal. El gobernador David Monreal Ávila informó la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la entidad, la cual ofrecerá 10 licenciaturas y atenderá a cerca de dos mil estudiantes durante el ciclo escolar.

Además, relacionó la política educativa con la prevención de la violencia y la justicia social: “La paz se construye mucho antes de que aparezca la violencia. Comienza en una casa donde hay alimento, en una comunidad donde hay oportunidad y en un salón de clases donde una niña descubre que su futuro vale la pena”.