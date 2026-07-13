Cisneros entrega encarpetado de las calles de Ecatepec

Azucena Cisneros, durante el recorrido de supervisión de las obras en la colonia Rinconada de Aragón, ayer.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó: “¿Y si sí? cambiamos Ecatepec, ¿y si sí? ¿Y por qué no?”, al inaugurar la repavimentación de las calles Jilgueros, Quetzal y Jacamac en Rinconada de Aragón, que realizó el gobierno municipal en beneficio de más de seis mil 500 personas.

En Rinconada de Aragón el cambio llegó con la repavimentación de las vialidades, que se realizó con una inversión superior a los cuatro millones de pesos de recursos municipales, y que incluyó la rehabilitación de un pequeño parque para beneficiar a las familias del lugar.

El Tip: La rehabilitación de las calles hace más seguros los traslados, permite que las familias vuelvan a caminar y circular con mayor tranquilidad y mejora la calidad de vida.

Tras recorrer las calles pavimentadas y visitar el parque, la presidenta municipal señaló: “Lo que se ve no se juzga. ¡Qué maravilla! Y sólo quiero que ustedes se vayan con la firme convicción de que no merecen esto, merecen más… Que la gente de Rinconada, como de todo Ecatepec, merecen vivir (mejor). ¿Quién nos hizo creer que pasando la frontera con la Ciudad de México era otra vida y de este lado otra totalmente distinta? ¿Y por qué? (…) Yo me niego rotundamente. No puede ser así, tenemos que superar este rezago y lo vamos a hacer, no vamos a acabar, pero vamos a avanzar muchísimo”.

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Reiteró que ha sido la corrupción lo que ha evitado que en Ecatepec se viva como en la Ciudad; sin embargo, hoy el gobierno municipal realiza el 70 por ciento de las obras con recursos propios, por lo que invitó a los vecinos a pagar sus impuestos para construir más infraestructura.

Al terminar el evento, Azucena Cisneros y directores del Ayuntamiento, se trasladaron a inaugurar la cancha de Polígono 1, que fue rehabilitada en dos semanas por trabajadores del gobierno municipal. En el lugar, tras anotar una canasta, la presidenta municipal informó que en ese sitio se va a implementar el programa Cambio de Cancha para que participen las y los niños “hay que ocupar el parque día y noche con actividades... El espacio público se recupera, pero también se defiende”.

Funcionarios municipales dijeron que dicho espacio, que era ocupado como vertedero de basura, se recuperó y, en un área que mide siete mil 146 metros cuadrados.