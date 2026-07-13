Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ Zambada y pago de 15 mmdd

Ismael “El Mayo” Zambada en un boceto judicial en un tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York.

La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada, así como una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, al considerarlo “uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo”.

A través de una carta, la Fiscalía hizo la petición formal al juez Brian Cogan del Distrito Este de Nueva York, quien lleva el caso de Zambada García, procesado en Estados Unidos desde su detención en 2024.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

En la carta, la Fiscalía justifica su petición al asegurar que Zambada García fue, durante décadas, “uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo —si no el más prolífico y poderoso—”.

TE RECOMENDAMOS: Tras asesinato de Lorenzo Salgado Araujo Senado cierra filas por migrantes y demanda a Estados Unidos esclarecer muerte de 17 mexicanos

“Junto con su coacusado, Joaquín Guzmán Loera (“Guzmán”), también conocido como “El Chapo”, el acusado fue cofundador a finales de la década de 1980 del brutalmente violento Cartel de Sinaloa (el “Cartel”)”, se lee en el documento.

Ismael Zambada, en un sketch judicial. ı Foto: Reuters

Aseguró que “El Mayo” Zambada, al frente del Cártel de Sinaloa, llevó a cabo actividades criminales como “transbordo de millones de kilogramos de drogas letales, incluyendo cocaína, fentanilo y metanfetamina”.

También, el empleo de “sicarios armados quienes, bajo la dirección del acusado, agredieron, torturaron y asesinaron para promover los objetivos del Cartel”.

“El Mayo” pagó millones en sobornos a todos los niveles del Gobierno de México, acusa EU

Uno de los puntos más destacados de la carta de la Fiscalía es que, se señaló, los integrantes del Cártel de Sinaloa, bajo el control y supervisión de “El Mayo”, pagaron “millones en sobornos” a autoridades mexicanas para que le permitieran actuar.

Carta de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York donde se pide la cadena perpetua. ı Foto: DOJ EU

“Y bajo el control y supervisión del acusado, el Cartel pagó millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano —policía, ejército y políticos— para asegurar que el Cartel pudiera operar sin interferencia”, se lee en el documento.

“Sería difícil exagerar la magnitud de los delitos del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”, abunda.

Por lo anterior, la Fiscalía justificó la petición de cadena perpetua y orden de decomiso.

La audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada está programada para el 20 de julio de este año en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

Sigue leyendo:

am