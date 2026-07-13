Martí Batres supervisa inicio de construcción del nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco

El director general del ISSSTE, Martí Batres, encabezó el recorrido técnico para constatar el inicio de los trabajos de excavación profunda.

La Ciudad de México celebra el inicio de la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE en Nonoalco Tlatelolco, una obra clave para 1.2 millones de derechohabientes.

Este centro médico, especializado en geriatría, representa una inversión de 1,700 millones de pesos y promete modernizar la atención a la salud en la capital.

Se dedicará a temas geriátricos

El director general del ISSSTE, Martí Batres, supervisó el arranque de esta edificación, destacando su enfoque en la población adulta mayor.

“Ya se está preparando la construcción de los cimientos de este nuevo hospital que va a tener 90 camas. Ahora se dedicará a temas geriátricos", afirmó Batres, subrayando la importancia de esta especialización para el país.

Ubicado en una superficie de 20 mil 368 metros cuadrados, el Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” contará con siete niveles, dos sótanos y helipuerto. Sus instalaciones albergarán 90 camas de hospitalización, incluyendo áreas de cuidados intensivos para adultos y neonatos, así como 27 consultorios con 23 especialidades médicas.

Una gran noticia que simboliza la transformación que hoy vive el @ISSSTE_mx es el inicio de la construcción de un nuevo Hospital en Tlatelolco, donde estuvo abandonado el viejo inmueble. pic.twitter.com/dzg0QXxd5N — Martí Batres (@martibatres) July 13, 2026

ofrecerá servicios de vanguardia

Entre los servicios de vanguardia que ofrecerá se encuentran cirugía, tococirugía, hemodinamia, imagenología, laboratorio, Clínica del Sueño, diálisis peritoneal, hemodiálisis y Clínica del Dolor. Estará equipado con tecnología de punta para diagnóstico y tratamiento, como salas de rayos X, resonancia magnética y endoscopias, garantizando una atención integral.

Este proyecto marca un hito importante, pues el antiguo nosocomio en este mismo sitio permaneció 14 años en abandono antes de ser demolido en 2025. La nueva construcción no solo elimina un foco de insalubridad y riesgo para la comunidad de Tlatelolco, sino que también refuerza la infraestructura de salud pública en la capital.

La reactivación de este predio en la zona de Nonoalco Tlatelolco solucionará una demanda histórica de servicios médicos especializados en la zona centro. ı Foto: Especial.

Martí Batres recordó que este proyecto enfrentó años de retrasos y gestiones complejas. “Lo más importante es que al comenzar julio de 2026, inició algo que parecía imposible: la anhelada construcción de un nuevo hospital en ese lugar", concluyó, resaltando la concreción de un esfuerzo largamente esperado.

Un detalle cultural relevante es el mural del artista mexicano José Chávez Morado, que adornaba el antiguo centro de salud. Esta obra, dedicada a la natalidad, fue resguardada y será reinstalada una vez que el nuevo edificio esté terminado, integrando el arte a la modernización de la medicina institucional.

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JVR