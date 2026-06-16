ISSSTE y CDMX regularizan predios en Tlalpan para 1,700 familias.

Mil 700 familias de Tlalpan, Ciudad de México, obtienen certeza jurídica sobre sus hogares gracias a un convenio histórico entre el ISSSTE y el Gobierno capitalino. Este acuerdo formaliza la donación de predios clave que habitan desde hace décadas, mejorando su calidad de vida y acceso a servicios.

La firma formaliza la entrega de los polígonos B y C, que incluyen las colonias Bosques de Tepeximilpa, El Fresno, Roca de Cristal y Cantera 42. Estos terrenos, propiedad del ISSSTE, pasan al Gobierno de la Ciudad de México para regularizar la situación de sus poseedores, quienes residen allí desde finales de los noventa. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, destacó que la acción beneficia a “grupos sociales desprotegidos”.

Este proceso, iniciado cuando Claudia SheinbaumPardo era jefa delegacional de Tlalpan, no solo brinda seguridad a las familias, sino que también facilita la mejora del entorno urbano. Las autoridades podrán expandir y atender con mayor facilidad los servicios esenciales en estas zonas, impactando directamente en la calidad de vida de los vecinos.

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El convenio también impulsa otras dos acciones significativas en la demarcación. El ISSSTE cede terreno para una estación de la Línea 4 del Cablebús en Fuentes Brotantes, mejorando la movilidad de habitantes en zonas altas. Además, se destina un espacio en Framboyanes para su preservación ecológica, reforzando el compromiso ambiental en la alcaldía.

El acuerdo interinstitucional formaliza la donación de predios clave que miles de capitalinos han habitado de forma irregular por casi tres décadas. ı Foto: Especial.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela OsorioHernández, calificó la firma como un día histórico, fruto de décadas de esfuerzo vecinal y de la voluntad política. “Hoy se concretó, vecinas y vecinos, lo lograron. Fue por su insistencia, persistencia y resistencia”, expresó, destacando la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Vecinos como Arturo Rodríguez Mejía y Maríade Lourdes Pérez Peña celebraron la iniciativa, agradeciendo a las autoridades por concretar este anhelo. El acto consolida un precedente importante en la atención a necesidades de vivienda y desarrollo urbano, garantizando derechos y mejorando la infraestructura para mil

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JVR