¿Quieres salvar vidas? ISSSTE lanza llamado para la donación de sangre en México

Cada unidad de sangre donada de manera altruista representa una esperanza real de supervivencia para pacientes en situaciones críticas.

La donación de sangre voluntaria es un pilar fundamental para salvar vidas en México. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hace un llamado urgente a la población para sumarse a esta causa altruista, destacando su importancia vital en la atención médica diaria. Cada unidad donada representa una esperanza para pacientes en situaciones críticas.

Contar con sangre suficiente marca la diferencia

Este acto de solidaridad fortalece las reservas sanguíneas en los hospitales, un recurso indispensable para cirugías complejas, tratamientos oncológicos, accidentes y emergencias obstétricas. Contar con sangre suficiente marca la diferencia entre la vida y la muerte para miles de mexicanos que requieren transfusiones inmediatas.

Sandra Medina Ulibarri, directora del Hospital General del ISSSTE en San Luis Potosí, subraya el impacto directo de esta acción. “La donación de sangre es una acción de gran valor social y humanitario que contribuye significativamente a la atención de pacientes. Permite salvar vidas y fortalecer la disponibilidad de este recurso esencial para la atención médica inmediata", afirmó.

ISSSTE lanza llamado para la donación de sangre en México. ı Foto: Especial.

Requisitos para donar sangre en el ISSSTE

Para ser donador, es necesario cumplir con requisitos básicos. Se pide tener entre 18 y 65 años, un ayuno mínimo de ocho horas y pesar entre 50 y 120 kilogramos. Es crucial no haber tomado antibióticos en los últimos 15 días, ni analgésicos como paracetamol, naproxeno o diclofenaco en los cinco días previos.

Además, personas con diabetes controlada con un solo medicamento pueden donar (no si usan insulina), al igual que pacientes hipertensos estables. Se solicita no haber tenido una cirugía mayor en los últimos meses. El proceso, que dura cerca de una hora, incluye una revisión médica y una entrevista para asegurar la idoneidad del voluntario.

El ISSSTE, a través de su red hospitalaria en todo el país, mantiene un llamado permanente a la donación voluntaria. Este compromiso se alinea con los esfuerzos por mejorar los servicios médicos y garantizar el bienestar de la derechohabiencia y la población en general, promoviendo la cultura de la solidaridad y la prevención en la salud pública mexicana.

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JVR