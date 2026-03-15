Martí Batres destaca abasto de 99.9% en la Clínica Iztapalapa II del ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó este domingo la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Iztapalapa II”, en la Ciudad de México, donde supervisó el funcionamiento de la farmacia, cuyo abasto es del 99.9 por ciento , lo que beneficia a 99 mil derechohabientes adscritos a esta unidad.

“En esta clínica manejamos 310 claves y está al 99.9 por ciento, lo cual me da mucho gusto. Yo le pregunto a los compañeros siempre que vengo a una clínica: ¿cuántas claves manejan?, ¿cuántas les faltan? Y paso a la farmacia antes de irme porque es un tema vital. (...) Andamos muy apurados con este tema y afortunadamente, hemos podido tener un abasto mucho mejor que el que teníamos y eso nos ha permitido poder estar con un buen nivel”, subrayó.

Martí Bates, director general del ISSSTE, en su visita a la Clínica de Medicina Familiar "Iztapalapa II". ı Foto: Cortesía

Martí Batres informó que en los últimos seis meses se han fortalecido los mecanismos de abastecimiento del Centro Nacional de Distribución (CENADI), donde se almacenan 50 millones de piezas, y se distribuyen a las farmacias de cada una de las unidades del ISSSTE del país.

Frente a personal médico y comunidad derechohabiente, el director general destacó las obras realizadas con el programa La Clínica es Nuestra, que otorgó a esta unidad un millón 100 mil pesos de presupuesto, el cual fue destinado a la compra de un refrigerador para vacunas, termómetros infrarrojos, oxímetros, lámparas, una autoclave, baumanómetros , gel para ultrasonido, selladora térmica, set de vasectomía, porta abatelenguas, torunderos y estetoscopios.

Así como termohigrómetros, básculas, hieleras, mochilas de botiquín, anaqueles metálicos, vitrinas, sillas de ruedas , bancos neumáticos, sillas ejecutivas, bancas de espera, un archivero móvil, escalera plegable, y se realizó la reparación de llaves con fuga y nivelaciones de pisos.

Parte de los artículos adquiridos para la Clínica de Medicina Familiar "Iztapalapa II". ı Foto: Cortesía

En su intervención, la directora de la CMF “Iztapalapa II”, Diana Atheri Alabat Bernal, afirmó que la unidad a su cargo se alinea a la visión humanista implementada por el director general del ISSSTE, que respalda los objetivos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que todos los días se trabaja de cerca con los pacientes para escucharlos y responder a sus necesidades.

“En nuestra Clínica de Medicina Familiar ‘Iztapalapa II’, la transformación se refleja cuando aplicamos la máxima de más territorio y menos escritorio, escuchamos con atención a cada derechohabiente, cuando buscamos soluciones, cuando trabajamos con empatía y cuando recordamos que detrás de cada atención administrativa, cada consulta, cada servicio y cada trámite, hay una historia de vida que merece nuestro respeto y nuestro cuidado”, remarcó.

Al respecto, la tesorera del Comité de Salud para el Bienestar, Leonor de la Paz Gil Ruiz, informó que todos estos trabajos se llevaron a cabo de abril a octubre de 2025 , para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por toda la comunidad.

“Gracias a nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama, que es el que hizo posible este programa de La Clínica es Nuestra. Nos asignaron el recurso de un millón 100 mil pesos, en el periodo que comprendió del 25 de abril de 2025 al 31 de octubre de 2025, para llevar a cabo la adquisición de equipamiento médico”, dijo.

Como parte de la jornada, que benefició a 118 personas jubiladas y pensionadas con la entrega de su credencial con vigencia permanente, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández celebró que este sector no tendrá que renovar cada dos años el trámite, lo que representa una medida empática a quienes sirvieron al Estado.

“Su esfuerzo ha levantado también una buena parte del Estado mexicano, y por eso es muy importante para todas y todos nosotros atenderlos bien. (...) Todos los esfuerzos de los que trabajamos en el ISSSTE son para que ustedes puedan tener acceso a sus derechos, por eso son derechohabientes”, concluyó.

cehr