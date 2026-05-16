Hospital Dra. Columba Rivera Osorio del ISSSTE obtiene reconocimiento por atención de enfermedad vascular cerebral

El Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Pachuca, Hidalgo, obtuvo el reconocimiento “Diamante” otorgado por la World Stroke Organization (WSO), a través de la iniciativa internacional Angels Awards, por la atención oportuna y los resultados obtenidos en el tratamiento de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC) durante el primer trimestre de 2026.

La subdelegada médica de la entidad, Consuelo Cabrera Morales, destacó que a través del Código ResISSSTE Cerebro, protocolo de atención multidisciplinario e integral implementado por el Instituto para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la EVC, el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” presentó métricas perfectas ante la plataforma RES-Q de Angels Awards, herramienta que monitorea la atención hospitalaria del accidente cerebrovascular (ictus).

“Han sido siete años de trabajo constante de los especialistas Pablo Rodolfo Córdoba Santos y Jesús Natanael Meneses al frente del Código ResISSSTE en el hospital. Entre los resultados de este esfuerzo destacan: 100 por ciento en el cumplimiento en diagnósticos inmediatos por tomografía o resonancia magnética; en la efectividad en la detección de disfagia (dificultad o imposibilidad para tragar alimentos sólidos o líquidos); así como en el éxito en la administración de terapias anticoagulantes y antitrombóticas” Consuelo Cabrera Morales, subdelegada médica de ISSSTE



El director del nosocomio, José Roberto Medecigo Hernández, subrayó que la categoría “Diamante” de la WSO es el resultado de una transformación profunda para responder y atender a pacientes con ictus.

“El salto a la categoría Diamante, tras haber obtenido el nivel Platino a finales de 2025, no es casualidad, representa una evolución estratégica que nos coloca como referente del ISSSTE en la atención de la enfermedad vascular cerebral, ya que de las 53 unidades del Instituto integradas a la iniciativa Angels, el Hospital General ‘Dra. Columba Rivera Osorio’ destaca como el único en alcanzar el máximo peldaño de excelencia”, expresó.

Asimismo, reconoció a todas las áreas involucradas en la atención de los pacientes con ictus, ya que, indicó, el reconocimiento no pertenece solo a una persona, sino a todo un equipo de trabajo que con su esfuerzo diario hizo posible llegar a esta meta.

“Este logro es de nuestros camilleros, del personal de enfermería, de los técnicos de radiología, del personal de laboratorio, de los especialistas de cuidados intensivos, entre otras áreas del hospital. (...) Cada área involucrada en el Código Cerebro requiere de una sincronía perfecta, por lo que se habla el mismo idioma: el de la urgencia absoluta y la precisión clínica” José Roberto Medecigo Hernández, director del Hospital



Finalmente, el responsable del Código ResISSSTE en el nosocomio y urgenciólogo, Pablo Rodolfo Córdoba Santos, expresó que pasar de la categoría Platinum a categoría Diamante representa una oportunidad de vida para los derechohabientes que sufren un accidente cerebrovascular

“El éxito radica en que hemos convertido la rapidez en nuestra mayor fortaleza. Cada 30 minutos de retraso en el tratamiento puede significar una discapacidad permanente; nuestra red de atención hoy garantiza que eso no suceda”, enfatizó.

cehr