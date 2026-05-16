‘No somos cómplices de nadie, será juzgado quien tenga que ser juzgado’: Morena

'Estamos del lado de la justicia'

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, aseguró que en el partido “no somos cómplices de nadie”, en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, afines al movimiento de la llamada Cuarta Transformación, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde Chihuahua, donde encabezó la marcha por la “defensa de la soberanía”, la líder morenista sostuvo que “será juzgado quien tenga que ser juzgado”, un día después de que el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, durante la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregaron a las autoridades estadounidenses.

“Quiero dejar claro: en nuestro proyecto nacional no somos cómplices de nadie, estamos del lado de la justicia y del respeto a la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado”, enfatizó.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, durante la marcha en Chihuahua. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

“No vamos a encubrir a nadie”: Morena

En otro momento de su intervención, Ariadna Montiel afirmó que Morena tampoco encubrirá “a nadie”, al recordar la máxima del movimiento: “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”.

“... nuestro movimiento no admite excepciones, y la palabra se cumple. Por eso, vamos a señalar la corrupción y la traición y no vamos a encubrir a nadie. Nos regimos por la ley y por los tres principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”, apuntó.

Las acusaciones contra figuras cercanas a Morena

El pasado miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA dieron a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra de Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para, presuntamente, distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a territorio estadounidense “a cambio de apoyo político y sobornos”.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos imputa a cada uno cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentan posible cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.

Además del mandatario estatal y el senador de Morena, fueron acusados:

Juan de Dios Gámez Mendívil , presidente municipal de Culiacán, con licencia

Dámaso Castro Saavedra , fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con licencia

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez , alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito , alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

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cehr