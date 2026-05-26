Martí Batres presenta nueva sala de terapia postquirúrgica del CMN ‘20 de Noviembre’ del ISSSTE.

En la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó la nueva sala de terapia postquirúrgica del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, la cual forma parte de una inversión integral de 177 millones de pesos para renovar la infraestructura del nosocomio.

Martí Batres subrayó que el área inaugurada el pasado 22 de mayo, en el marco del 65 aniversario del CMN, cuenta con equipo de alta tecnología, sistemas modernos y una capacidad para atender a 10 pacientes intervenidos con cirugías de alta complejidad, de tipo oncológicas y renales de alto riesgo, así como trasplantes de corazón, hígado o riñón.

“Cuenta con 10 camas con tecnología de punta y, junto a cada cama, monitores para signos vitales, ventilador mecánico, aire acondicionado, puertas automáticas con sensor, colchones para evitar úlceras y un área de lavado y desinfección por cada una de las camas”, afirmó.

El director general detalló que también se instaló una central de telemando, donde el equipo médico y de enfermería pueden visualizar en tiempo real cada uno de los cuartos con camas, así como los signos vitales de pacientes, para reaccionar de inmediato ante cualquier emergencia.

“Cuenta con dos carros de paro, refrigerador para medicamentos, dos equipos de rayos X, dos electrocardiógrafos y también un equipo de sistema neumático para trasladar las muestras de los pacientes al laboratorio y regresarlas inmediatamente”, agregó.

Finalmente, remarcó que está nueva sala con tecnología de punta forma parte de las acciones que realiza el ISSSTE para servir mejor a la derechohabiencia, en concordancia con el Plan Nacional de Salud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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JVR