Cae Rigoberto ‘N’, presunto líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Chiapas

Autoridades federales detuvieron en Chiapas a Rigoberto “N”, identificado como presunto líder del Cártel de Sinaloa en la entidad. La captura ocurrió durante un operativo interinstitucional en la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de Marina informó que la acción ocurrió el pasado 14 de junio, tras trabajos de coordinación que permitieron ubicar al hombre dentro de un vehículo. En la unidad viajaban tres personas más, quienes también quedaron bajo custodia.

Elementos de la Armada de México localizaron alrededor de 45 dosis de presunta metanfetamina, 60 de probable cocaína, un arma, un cargador, 25 ponchallantas y diversos objetos.

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La Marina señaló que el aseguramiento generó una afectación económica estimada en 913 mil 069 pesos para la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, así como a otros intermediarios relacionados con el caso.

Tras la captura, los agentes leyeron sus derechos a las cuatro personas. Luego, los detenidos, la droga y los artículos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que integrarán la carpeta de investigación correspondiente.

Detienen a “El 24” en Sinaloa

| Por Elizabeth Hernández

Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia en Sinaloa, entre ellos Iván “N”, alias “El 24”, identificado como líder regional de una organización criminal.

Las acciones también dejaron armas, explosivos, vehículos, equipo táctico y sustancias químicas aseguradas, tras un despliegue que incluyó operativos en Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá.

En la primera intervención, realizada en Culiacán y Mocorito, las fuerzas de seguridad capturaron a cuatro hombres, incluido “El 24”, además de asegurar dos vehículos, cuatro armas largas, una corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Operativos resultan en detención de "El 24" y otro presunto generador de violencia. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

Por separado, en El Rosario, dentro del poblado Las Habitas, las autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera y un menor de edad. En ese punto aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Cuatro puntos concentraron otros decomisos de alto volumen. En Concordia, dentro de Las Iguanas, el personal operativo localizó un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos . En Mocorito, en Ranchito de los Gaxiola, un hombre quedó detenido con seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Más tarde, en Mazatlán, los recorridos terrestres en La Noria permitieron asegurar 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto. En la localidad La Amole, del mismo municipio, tres personas quedaron detenidas, una de ellas extranjera, con cinco armas largas, una corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Según el Gabinete de Seguridad, las acciones representaron una afectación económica de 110 millones de pesos para la delincuencia organizada. Las instituciones federales y estatales señalaron que mantendrán el trabajo conjunto contra generadores de violencia y redes dedicadas a la distribución de drogas sintéticas en Sinaloa.

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cehr