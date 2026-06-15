Laura Itzel Castillo asumirá Secretaría de las Mujeres ‘con convicción’; refrenda compromiso feminista

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aceptó la invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres a partir de septiembre, al concluir su encargo en la Comisión Permanente, y adelantó que enfocará su gestión en la construcción de una sociedad más paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

“Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera Presidenta de México”, afirmó la legisladora en un mensaje difundido en redes sociales, luego de que la mandataria federal confirmara que se incorporará al Gabinete Federal.

Castillo Juárez expresó que se siente “muy honrada por la confianza de la Presidenta”, quien anunció durante su conferencia matutina que la actual presidenta del Senado de la República se hará cargo de la Secretaría de las Mujeres al concluir sus responsabilidades legislativas.

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Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

La senadora subrayó que pondrá toda su energía en fortalecer las políticas orientadas a la igualdad sustantiva y al respeto pleno de los derechos de las mujeres mexicanas.

La Secretaría de las Mujeres, creada en enero de 2025, es la dependencia encargada de coordinar las políticas públicas para promover la igualdad de género y avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres. La institución permanece sin titular desde el pasado 16 de abril, cuando Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Horas después, Castillo Juárez reiteró su agradecimiento a la Presidenta y aseguró que, desde cualquier cargo, trabajará “con responsabilidad y compromiso” .

“Las mujeres somos pilar de nuestra sociedad. Por ello, asumo este compromiso con convicción, entusiasmo y determinación para seguir avanzando” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado



Desde el espacio donde me encuentre, serviré a México con compromiso y convicción. Agradezco a la Presidenta @Claudiashein la oportunidad de contribuir a la Transformación desde la #SecretaríaDeLasMujeres, responsabilidad que asumiré una vez concluido mi encargo como Presidenta… pic.twitter.com/8A7SNPz6fK — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 16, 2026

Ignacio Mier celebra nombramiento de Laura Itzel Castillo

Tras el anuncio, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció la trayectoria de Laura Itzel Castillo Juárez y celebró su próxima incorporación al gabinete federal.

“Reconozco el compromiso, la trayectoria y el trabajo de Laura Itzel Castillo, quien ha desempeñado un papel clave al frente del Senado”, expresó el coordinador parlamentario de Morena.

Asimismo, destacó la decisión de la presidenta de la República de integrarla a la Secretaría de las Mujeres. “Celebro el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum de sumar a mi compañera senadora a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres al concluir su periodo”, señaló.

Reconozco el compromiso, la trayectoria y el trabajo de @LauraI_Castillo, quien ha desempeñado un papel clave al frente del Senado.



Celebro el anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de sumar a mi compañera senadora a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres al… pic.twitter.com/hXYXt4amiD — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) June 15, 2026

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