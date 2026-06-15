Laura Itzel Castillo será secretaria de las Mujeres, anuncia Sheinbaum

A 58 días de que la Secretaría de Mujeres permaneciera acéfala, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, asumirá la titularidad de la dependencia.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que su nombramiento se hará oficial una vez que Laura Itzel Castillo concluya sus labores a cargo de la Cámara alta, lo cual ocurrirá a finales de agosto y principios de septiembre, periodo que es en el cual se realiza la renovación en la titularidad del Senado.

Recordó que durante estos casi dos meses, la secretaría ha continuado con sus labores y responsabilidades a cargo de Ingrid Gómez como encargada de despacho.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castilo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto eh sigue se sigue desarrollando todas las actividades de la secretaría, no están interrumpidas”, dijo.

La primera secretaria fue Citlalli Hernández, quien presentó su renuncia el pasado 17 de mayo para regresar al partido de Morena, en donde fue designada como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda.

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FGR