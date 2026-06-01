Laura Itzel Castillo Juárez esquiva si Inzunza sigue cobrando a pesar de cuentas bloqueadas

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo Juárez señaló que el tema del pago al senador sinaloense es competencia del área administrativa del Senado; la ratificación de su sucesor al frente de la comisión que presidía se prevé para la próxima semana

Confirmó que las inasistencias del senador Enrique Inzunza cuentan con justificación, aunque se negó a precisar si el legislador sinaloense continúa recibiendo su dieta pese al bloqueo de sus cuentas bancarias vinculado a una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Cuestionada sobre si la mesa directiva ha recibido documentos que avalen las ausencias del senador morenista, quien nuevamente no se presentó este lunes a la sesión, Castillo Juárez respondió escuetamente: “Es la información que tengo y es lo que les podría decir”.

Respecto al pago de la dieta, la legisladora deslindó la responsabilidad del órgano legislativo que encabeza: “No sabría yo decirte con precisión. Es un asunto que le compete al Administrativo directamente”.

El gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La senadora también precisó que la dinámica de la Comisión Permanente no contempla la figura de propietarios y suplentes.

“En esta Comisión Permanente no es que haya propietarios y suplentes, sino que todos participamos y en determinado momento participan unos o participan otros, siempre tiene que estar el número completo de legisladores, con diputados y senadores”, sostuvo.

En cuanto al proceso para sustituir a Inzunza al frente de la Primera Comisión de la Permanente, que encabezaría, Castillo Juárez informó que será el senador Alejandro Murat, designado para presidirla.

Aclaró que la ratificación en el Pleno, prevista para la próxima semana, se realizará después de que el nuevo titular comparezca ante la comisión. “Posterior a la comparecencia, se hará la ratificación”, indicó.

Enrique Inzunza ı Foto: Especial

Sobre el perfil de Murat para asumir el cargo en el actual contexto político, Castillo Juárez refirió: “Yo creo que es un excelente perfil por su experiencia, por su amplio conocimiento y por su trayectoria”.

El pasado viernes 29 de mayo, el senador morenista Enrique Inzunza se reincorporó este viernes 29 de mayo a sus actividades legislativas después de la breve licencia a su cargo que pidió el jueves, con lo que no participó en el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Carta de Enrique Inzunza con la que anuncia el regreso a sus actividades legislativas en el Senado. ı Foto: Redes sociales

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT